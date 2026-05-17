17 Мая 2026, 21:15
8 546
Мунтяну: Мы еще удивим своим ростом

Молдова демонстрирует более быстрый экономический рост по сравнению с другими государствами-кандидатами на вступление в Евросоюз.

Страна превысила прогнозы МВФ и, по словам премьер-министра Александру Мунтяну, «еще удивит своим ростом», передает logos-pres.md

Глава правительства отметил, что Молдова продолжает развиваться даже на фоне глобальных экономических кризисов. 

«Вспомните: даже Международный валютный фонд не верил в то, что нам удастся зарегистрировать экономический рост в конце прошлого года. Они прогнозировали примерно 0%, а мы зарегистрировали 2,4%. По результатам прошлого года… пересмотрели, но это все равно рост. Есть много стран в мире, которые сейчас на фоне кризиса не растут. А мы растем, и я думаю, что мы еще удивим наших партнеров своим ростом. Нам нужно продолжать работать, делать то, что мы делаем. Я думаю, что у нас все получится», — заявил Мунтяну на Exclusiv TV. 

Инвестиционный дефицит По поводу дефицита бюджета премьер сказал, что это «инвестиционный» дефицит и что более половины заимствованных средств направляется на проекты. 

«Мы привели в порядок наши финансы. Да, у нас дефицит бюджета, но даже Международный валютный фонд согласился с тем, что наш дефицит — это, хотя и не идеально, но инвестиционный дефицит. Мы больше половины этого дефицита инвестируем в экономические проекты. У наших друзей из Румынии проблемы макроэкономики с этой точки зрения стоят гораздо острее», - поделился Мунтяну. 

Все же правительство планирует понижать дефицит, потому что «как в любой семье, есть доходы и расходы, и где-то они должны встречаться, а если они не встречаются — это проблема». Молдове не нужны деньги от МВФ, нужна «сертификация» Комментируя взаимодействие с МВФ, он подтвердил ранее неоднократно озвученную идею, что обсуждается новая программа — Инструмент координации политики (PCI), которая не предусматривает прямого финансирования, но предполагает «сертификацию». 

«Думаю, в данной ситуации, на данном этапе развития экономики Республики Молдова и с учетом того, что у нас есть известные 1,9 млрд евро от Европейского союза, нам не нужны их (МВФ. — Прим. Logos Press) дополнительные средства, но нам нужна «сертификация». В принципе, это не секрет, что перейти от PCI к монетарной программе Международного валютного фонда достаточно легко. Но я не думаю, что нам это потребуется», - отметил Мунтяну.

По словам премьера, такая «сертификация» от МВФ важна для повышения рейтинга страны: «Я надеюсь, что финансовые рынки в мире успокоятся. Может быть, какие-то войны в мире прекратятся, и тогда процентные ставки у нас снизятся, что очень важно для кредитования нашего реального сектора».

Источник
logos.press.md
