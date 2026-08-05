Тофилат: В августе возможны отключения электроэнергии в часы пик.

В Молдове в августе возможны отключения электроэнергии из-за засухи и критически низкого уровня воды в Дунае.

Об этом предупредил эксперт в области энергетики сообщества WatchDog.MD Сергей Тофилат. По его словам, перебои могут возникать в утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии достигает максимума, пишет moldova1.md

«Мы импортируем электроэнергию из Румынии, а Румыния — от соседних стран. Во всём Балканском регионе возник дефицит электроэнергии из-за засухи и низкого уровня воды в Дунае. Атомные реакторы в Румынии и Венгрии не могут охлаждаться должным образом и отключаются от сети, а гидроэлектростанции в Сербии работают лишь на 20–30% мощности», — пояснил Тофилат.

По его словам, в Румынии атомная энергетика обеспечивает около 22% общего потребления электроэнергии. Один из двух энергоблоков АЭС «Чернаводэ» мощностью по 650 МВт уже остановлен, а второй также может быть отключён в ближайшее время.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Венгрии. АЭС «Пакш» работает с серьёзными ограничениями: из установленной мощности 2 000 МВт сейчас вырабатывается лишь около 240 МВт, и существует риск полного отключения реактора в ближайшие дни.

В этой связи Сергей Тофилат рекомендует сократить потребление электроэнергии с 07:00 до 11:00 и с 18:00 до 23:00.

«Именно в эти часы нагрузка на энергосистему максимальна, поэтому возможны отключения на несколько часов. Одни районы будут временно оставаться без света, затем электроснабжение восстановят, а ограничения коснутся других. Но мы можем избежать отключений, если снизим потребление в часы пик», — отметил эксперт.

При этом днём, по его словам, электроэнергией можно пользоваться без ограничений благодаря внутренней выработке из возобновляемых источников.

«Старайтесь использовать электроприборы в дневное время или после 23:00. Предупредите родственников и соседей, что утром и вечером нужно экономить электроэнергию, чтобы избежать отключений», — призвал Тофилат.

Эксперт считает, что риск перебоев с электроснабжением сохранится в течение всего августа, пока сохраняется засуха и низкий уровень воды в Дунае. При этом дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от гидрологической обстановки.

«А пока нам остаётся экономить электроэнергию утром и вечером», — заключил Сергей Тофилат.

Напомним, 4 августа министр энергетики Дорин Жунгиету также обратился к жителям страны с призывом сократить потребление электроэнергии. По его словам, аномальная жара, охватившая весь регион, привела к резкому росту спроса на электричество, тогда как объёмы его производства ограничены, в том числе из-за экстремально низкого уровня воды в Дунае, который влияет на работу ряда электростанций.