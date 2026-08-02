Тофилат: Предлагаю поэтапно закупать газ, чтобы снизить риск высоких цен.

Природный газ следует закупать поэтапно, в соответствии с ежемесячным или ежеквартальным графиком, а процесс закупок должен находиться под постоянным контролем государственных учреждений.

Такое мнение высказал энергетический аналитик Сергей Тофилат. На фоне обсуждений возможного повышения тарифа на газ эксперт считает, что такой подход позволит снизить риск закупки газа с опозданием или по более высоким ценам, передаёт ipn.md

В документе, направленном в Национальное агентство по регулированию в энергетике и Министерство энергетики, Сергей Тофилат отмечает, что Молдова по-прежнему зависит от импорта, а динамику цен на европейских биржах трудно прогнозировать. Он предлагает распределять закупки на несколько месяцев по модели, применяемой в Европейском союзе при формировании запасов газа.

Ещё одно предложение касается газа, который операторы транспортировки и распределения приобретают для технологических нужд.

По словам Тофилата, действующие процедуры не обеспечивают достаточной конкуренции и могут приводить к увеличению затрат, которые затем отражаются в тарифах для потребителей. Он рекомендует закупать такой газ исключительно через авторизованные торговые платформы с участием нескольких поставщиков.

Аналитик также поддерживает предложение Министерства энергетики о ежеквартальном пересмотре регулируемой цены на поставку природного газа. По его мнению, более частая корректировка позволит сократить расхождения между фактическими затратами и расходами, заложенными в тариф. Он считает, что аналогичный механизм можно было бы применять и в отношении электро- и теплоэнергии, тогда как тарифы на транспортировку и распределение целесообразно пересматривать ежегодно.

Кроме того, Сергей Тофилат предлагает провести публичные слушания в профильной парламентской комиссии для обсуждения проблем энергетического сектора и возможных путей их решения.