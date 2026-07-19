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Infotag.md logoInfotag
19 Июля 2026, 16:00
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Тофилат: Счета за газ могут вырасти на 35% уже с осени

Эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат считает, что «рост цен на природный газ на международных биржах может привести к увеличению счетов для потребителей в Молдове уже осенью 2026 г.».

Тофилат: Счета за газ могут вырасти на 35% уже с осени.
Тофилат: Счета за газ могут вырасти на 35% уже с осени.

Он заявил накануне в эфире Jurnal TV, что «повышение тарифов может пройти в два этапа: первое - осенью, второе - после Нового года, передает infotag.md

По его словам, в общей сложности стоимость газа для бытовых потребителей может увеличиться примерно на 35%. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива привели к сокращению примерно 20% мирового экспорта нефти и газа, что мгновенно сказалось на биржевых ценах.

«Если в конце февраля газ стоил около 30 евро за МВт∙ч, то уже к концу марта цена выросла до 60 евро. Сейчас цена колеблется в пределах 45–55 евро за МВт∙ч. При этом, действующий тариф в Молдове рассчитан исходя из средней цены 38 евро за МВт∙ч. Из-за высокой волатильности рынка определить среднюю цену газа на весь год невозможно», - отметил Тофилат.

Он считает, что если прогноз Energocom о цене свыше 600 евро за 1 тыс.  кубометров во второй половине года подтвердится, это станет основанием для пересмотра тарифа.

Депутат от правящей партии PAS Лилиан Карп отметил, что власти не устанавливают цены на газ самостоятельно.

«Молдова полностью зависит от импорта энергоресурсов и международных биржевых котировок, которые выросли на 40–50% из-за геополитической напряженности и конфликта вокруг Ирана. Окончательные расчеты представит Energocom, после чего решение о возможном изменении тарифа примет регулятор рынка», - заключил парламентарий

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