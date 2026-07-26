Тофилат - Додону: «Как вы доставите газ к границе Молдовы? В пакете или в коробке?».

Предложение лидера ПСРМ Игоря Додона вновь закупать природный газ у Российской Федерации через "Турецкий поток" по цене около 330 долларов за тысячу кубометров является популистским и не учитывает технические реалии рынка.

Такое мнение высказал эксперт в области энергетики Серджиу Тофилат, передает moldova1.md

По его словам, авторы подобной инициативы должны объяснить, по какому маршруту российский газ должен попасть в Молдову, учитывая ограниченные возможности существующей инфраструктуры.

Эксперт отметил, что единственным маршрутом, по которому «Газпром» продолжает поставлять газ в Европу, остается газопровод "Турецкий поток". Однако его мощности уже заняты действующими контрактами.

«У "Газпрома" остался только один маршрут поставок газа в Европейский союз — "Турецкий поток". Его годовая мощность составляет около 18 миллиардов кубометров, и она уже занята действующими контрактами. Если Додон и другие политики призывают покупать российский газ, у меня простой вопрос: как они собираются доставить этот газ к границе Молдовы? В пакете, в коробке? Этот вопрос остается актуальным уже давно», — заявил Серджиу Тофилат.

Он также сравнил нынешние объемы поставок российского газа в Европу с показателями прошлых лет.

«В прошлом году "Газпром" поставил в Европу около 18 миллиардов кубометров газа. В 2019 году объем поставок составлял 180–183 миллиарда кубометров. Сегодня речь идет об объемах примерно в десять раз меньше», — сказал эксперт.

Заявления Тофилата прозвучали после того, как лидер социалистов Игорь Додон заявил, что Молдова могла бы закупать российский газ через газопровод "Турецкий поток" по цене около 330 долларов за тысячу кубометров. По словам Додона, он обсуждал этот вопрос с вице-премьером России Александром Новаком, и Москва могла бы найти решения для прямых поставок газа в Молдову.

Власти, однако, отвергли этот вариант. Министр энергетики Дорин Жунгиету заявил, что обещания «дешевого газа из России» не учитывают технические и экономические реалии. По его словам, это «обещание без каких-либо оснований», поскольку транспортировка газа по "Турецкий поток" связана с затратами, которые делают этот вариант неконкурентоспособным.

В свою очередь председатель парламента Игорь Гросу также назвал заявления Додона популистскими, подчеркнув, что энергетический рынок зависит от геополитических факторов, а Молдова должна закупать газ на наиболее выгодных из доступных условий.

В настоящее время бытовые потребители платят 14,42 лея за кубометр газа. НАРЭ рассматривает запрос о повышении тарифа после того, как Energocom обратился с просьбой скорректировать его из-за роста закупочных цен. Согласно рассматриваемому проекту, тариф может вырасти примерно до 20,3 лея за кубометр с учетом НДС.

Напомним, что Молдова отказалась от закупок газа у «Газпрома» после того, как российский концерн в одностороннем порядке сократил поставки в отопительный сезон 2022 года, несмотря на действующий контракт.

Сейчас бытовые потребители платят 14,42 лея за кубометр газа, однако власти готовят существенное повышение тарифа — на 5,88 лея.

Согласно проекту НАРЭ, цена может вырасти до 20,3 лея за кубометр с учетом НДС после того, как Energocom запросил корректировку тарифа на основании финансовых отклонений в размере 106 млн леев.