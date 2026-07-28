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logos.press.md logologos
28 Июля 2026, 08:48
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Energocom активно закупает газ на предстоящий газовый год

За неделю АО Energocom провело девять аукционов по закупке природного газа на предстоящий газовый год, а именно на период с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года.

Energocom активно закупает газ на предстоящий газовый год.
Energocom активно закупает газ на предстоящий газовый год.

После аукционных раундов, начавшихся 16 июля, компания организовала новые процедуры для формирования газового портфеля, необходимого для холодного сезона, сообщает logos-press.md

Так, за прошедшую неделю АО Energocom провело 9 раундов аукционов по квартальным и месячным стандартизированным энергетическим продуктам. 

Аукционы проводились в соответствии с процедурой закупки природного газа, утвержденной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В этом контексте к закупке были предложены следующие стандартизированные энергетические продукты:

— два лота на четвертый квартал 2026 года, соответственно на период октябрь-декабрь  2026 года, объемом до 276 000 МВт·ч/квартал; 

— три лота на первый квартал 2027 года, соответственно на период январь-март 2027 года, объемом до 270 000 МВт·ч/квартал;

И четыре ежемесячных продукта на следующие периоды: 

  • ноябрь 2026 г. — 150 000 МВт·ч; 
  • декабрь 2026 г. — 155 000 МВт·ч; 
  • январь 2027 г. — 108 500 МВт·ч; 
  • февраль 2027 г. — 98 000 МВт·ч.

Закупки осуществляются по форвардным контрактам на основе формулы ценообразования, коррелированной с индексом TTF Front Month, согласно котировкам, опубликованным Argus Media в последний день месяца, предшествующего месяцу поставки. 

Таким образом, предварительное заключение контрактов гарантирует объемы, необходимые на период поставок, а окончательная цена обновляется ежемесячно, отражая условия и тенденции региональных рынков природного газа. 

Процесс закупок продолжается, и компания будет продолжать организовывать новые раунды аукционов в зависимости от потребностей в газе, утвержденной стратегии и рыночных условий. 

Процесс заключения контрактов на объемы газа на 2026–2027 газовый год продлится до конца октября. Полная информация о заключенных контрактах будет предоставлена после завершения процесса закупок. 

Напомним, что в настоящее время Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) рассматривает проект повышения тарифа на газ до 20,30 леев из-за роста его стоимости на мировых рынках. А министр энергетики Дорин Жунгиету предложил, чтобы тариф пересматривался каждые три месяца в зависимости от того, по каким ценам было приобретено голубое топливо.

Источник
logos.press.md logologos
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