Energocom активно закупает газ на предстоящий газовый год.

За неделю АО Energocom провело девять аукционов по закупке природного газа на предстоящий газовый год, а именно на период с 1 октября 2026 года по 30 сентября 2027 года.

После аукционных раундов, начавшихся 16 июля, компания организовала новые процедуры для формирования газового портфеля, необходимого для холодного сезона, сообщает logos-press.md

Так, за прошедшую неделю АО Energocom провело 9 раундов аукционов по квартальным и месячным стандартизированным энергетическим продуктам.

Аукционы проводились в соответствии с процедурой закупки природного газа, утвержденной Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). В этом контексте к закупке были предложены следующие стандартизированные энергетические продукты:

— два лота на четвертый квартал 2026 года, соответственно на период октябрь-декабрь 2026 года, объемом до 276 000 МВт·ч/квартал;

— три лота на первый квартал 2027 года, соответственно на период январь-март 2027 года, объемом до 270 000 МВт·ч/квартал;

И четыре ежемесячных продукта на следующие периоды:

ноябрь 2026 г. — 150 000 МВт·ч;

декабрь 2026 г. — 155 000 МВт·ч;

январь 2027 г. — 108 500 МВт·ч;

февраль 2027 г. — 98 000 МВт·ч.

Закупки осуществляются по форвардным контрактам на основе формулы ценообразования, коррелированной с индексом TTF Front Month, согласно котировкам, опубликованным Argus Media в последний день месяца, предшествующего месяцу поставки.

Таким образом, предварительное заключение контрактов гарантирует объемы, необходимые на период поставок, а окончательная цена обновляется ежемесячно, отражая условия и тенденции региональных рынков природного газа.

Процесс закупок продолжается, и компания будет продолжать организовывать новые раунды аукционов в зависимости от потребностей в газе, утвержденной стратегии и рыночных условий.

Процесс заключения контрактов на объемы газа на 2026–2027 газовый год продлится до конца октября. Полная информация о заключенных контрактах будет предоставлена после завершения процесса закупок.

Напомним, что в настоящее время Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) рассматривает проект повышения тарифа на газ до 20,30 леев из-за роста его стоимости на мировых рынках. А министр энергетики Дорин Жунгиету предложил, чтобы тариф пересматривался каждые три месяца в зависимости от того, по каким ценам было приобретено голубое топливо.