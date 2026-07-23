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noi.md logonoi
23 Июля 2026, 20:09
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Додон: Доставлять газ из России возможно, в том числе через «Турецкий поток»

Молдова может покупать газ значительно дешевле, если руководствоваться национальными интересами, а не политическими лозунгами.

Додон: Доставлять газ из России возможно, в том числе через «Турецкий поток».
Додон: Доставлять газ из России возможно, в том числе через «Турецкий поток».

Такое мнение высказал председатель Партии социалистов, бывший президент Молдовы Игорь Додон, передает noi.md

По его словам, власти утверждают, что такой вариант невозможен, но это не так. 

«Техническая возможность существует, в том числе через «Турецкий поток», и я лично обсуждал этот вопрос с российской стороной», - заявил Игорь Додон.

Он считает, что главная ошибка правительства состоит в том, что газ не был закуплен тогда, когда он стоил значительно дешевле. Сегодня цены выросли, и вместе с необоснованными другими огромными затратами (транспорт, зарплаты и т.д.) это приводит к повышению тарифов. 

«Но, если поставить на первое место интересы граждан и государства, а не геополитику, можно договориться с Российской Федерацией и добиться поставок газа по цене около 300–350 долларов за тысячу кубометров. Это позволило бы снизить тариф примерно до 10 леев за кубометр», - подчеркнул Игорь Додон. 

Власти пока не прокомментировали заявления лидера ПСРМ.

Источник
noi.md logonoi
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