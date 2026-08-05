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noi.md logonoi
5 Августа 2026, 11:14
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Тофан о налоговой реформе: Будем меньше облагать налогом труд и больше — вредные привычки

Премьер-министр Василий Тофан объявил, что проект налоговой реформы будет представлен 6 августа. Это заявление было сделано в начале сегодняшнего заседания правительства.

Тофан о налоговой реформе: Будем меньше облагать налогом труд и больше — вредные привычки.
Тофан о налоговой реформе: Будем меньше облагать налогом труд и больше — вредные привычки.

По словам главы Кабинета министров, предстоящие изменения будут направлены на снижение налоговой нагрузки на труд, стимулирование инвестиций и повышение налогов на продукты, считающиеся вредными, сообщает noi.md

«Мы будем меньше облагать налогом труд, будем стимулировать инвестиции, больше облагать налогом вредные привычки и очень аккуратно унифицируем некоторые ставки НДС», — заявил Василий Тофан. 

Премьер-министр уточнил, что среди продуктов, налоги на которые планируется повысить, числятся табачные изделия и алкоголь. 

«Курение и алкоголь должны облагаться большими налогами», — сказал глава правительства. 

Тофан аргументировал свою позицию личным опытом, отметив, что говорит «как ребёнок курящего отца, которого я трижды вытаскивал из комы». 

Пока правительство не представило подробностей относительно размера новых налогов, ставок НДС, подлежащих унификации, а также сроков вступления изменений в силу. Эта информация должна быть обнародована одновременно с официальной презентацией проекта налоговой реформы.

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Источник
noi.md logonoi
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