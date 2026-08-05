Тофан о налоговой реформе: Будем меньше облагать налогом труд и больше — вредные привычки.

Премьер-министр Василий Тофан объявил, что проект налоговой реформы будет представлен 6 августа. Это заявление было сделано в начале сегодняшнего заседания правительства.

По словам главы Кабинета министров, предстоящие изменения будут направлены на снижение налоговой нагрузки на труд, стимулирование инвестиций и повышение налогов на продукты, считающиеся вредными, сообщает noi.md

«Мы будем меньше облагать налогом труд, будем стимулировать инвестиции, больше облагать налогом вредные привычки и очень аккуратно унифицируем некоторые ставки НДС», — заявил Василий Тофан.

Премьер-министр уточнил, что среди продуктов, налоги на которые планируется повысить, числятся табачные изделия и алкоголь.

«Курение и алкоголь должны облагаться большими налогами», — сказал глава правительства.

Тофан аргументировал свою позицию личным опытом, отметив, что говорит «как ребёнок курящего отца, которого я трижды вытаскивал из комы».

Пока правительство не представило подробностей относительно размера новых налогов, ставок НДС, подлежащих унификации, а также сроков вступления изменений в силу. Эта информация должна быть обнародована одновременно с официальной презентацией проекта налоговой реформы.