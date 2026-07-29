Тофан о налоге: 80% доходов — это экспроприация
Премьер-министр Василе Тофан поручил властям до 9 сентября подготовить пакет мер по упрощению условий ведения бизнеса.
Поводом стали обращения предпринимателей, поступившие через платформу controale.gov.md, передает bani.md
По словам главы правительства, всего за несколько дней было получено 55 сообщений от представителей бизнеса, и их количество продолжает расти.
«Хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые прислали десятки сообщений через controale.gov.md. Всего за несколько дней мы получили 55 обращений, и они продолжают поступать», — сказал Тофан.
В качестве примера премьер привел компанию из Флорештского района, где работают всего три человека. По его словам, предприятие обязано соблюдать те же требования по охране труда и технике безопасности, что и компании с сотнями или даже тысячами сотрудников.
«Предприниматель не просит освободить его от требований по охране труда. Он лишь просит соблюдать принцип соразмерности. Сейчас нас оценивают по тем же критериям, что и компании со 100 или даже 1000 сотрудников. Я считаю, что это несправедливо. Это вполне разумная просьба», — отметил премьер.
Еще один пример касается компании из Криулянского района, которая утверждает, что местный налог на рекламу был увеличен с 5% до 80% от доходов.
«Экономическая деятельность, при которой 80% выручки, без учета операционных расходов, изымается в виде местного налога, математически и экономически невозможна», — заявил Тофан.
Он подчеркнул, что изложенные в обращении факты еще предстоит проверить, однако, по его мнению, местный налог должен быть «разумным вкладом, а не инструментом экспроприации доходов».
Премьер поручил профильным ведомствам до 9 сентября представить пакет мер, направленных на сокращение бюрократии и упрощение условий работы для предпринимателей.