Тофан о налоге: 80% доходов — это экспроприация.

Поводом стали обращения предпринимателей, поступившие через платформу controale.gov.md, передает bani.md

По словам главы правительства, всего за несколько дней было получено 55 сообщений от представителей бизнеса, и их количество продолжает расти.

«Хочу поблагодарить всех предпринимателей, которые прислали десятки сообщений через controale.gov.md. Всего за несколько дней мы получили 55 обращений, и они продолжают поступать», — сказал Тофан.

В качестве примера премьер привел компанию из Флорештского района, где работают всего три человека. По его словам, предприятие обязано соблюдать те же требования по охране труда и технике безопасности, что и компании с сотнями или даже тысячами сотрудников.

«Предприниматель не просит освободить его от требований по охране труда. Он лишь просит соблюдать принцип соразмерности. Сейчас нас оценивают по тем же критериям, что и компании со 100 или даже 1000 сотрудников. Я считаю, что это несправедливо. Это вполне разумная просьба», — отметил премьер.

Еще один пример касается компании из Криулянского района, которая утверждает, что местный налог на рекламу был увеличен с 5% до 80% от доходов.

«Экономическая деятельность, при которой 80% выручки, без учета операционных расходов, изымается в виде местного налога, математически и экономически невозможна», — заявил Тофан.

Он подчеркнул, что изложенные в обращении факты еще предстоит проверить, однако, по его мнению, местный налог должен быть «разумным вкладом, а не инструментом экспроприации доходов».

Премьер поручил профильным ведомствам до 9 сентября представить пакет мер, направленных на сокращение бюрократии и упрощение условий работы для предпринимателей.