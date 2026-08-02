Тофан: Новый Налоговый кодекс подготовят после общественных консультаций.

Правительство готовит новый подход к налоговой реформе после критики, вызванной ранее представленным проектом.

Премьер-министр Василе Тофан в интервью TVR Moldova сообщил, что Кабмин представит новый Налоговый кодекс, который будет разработан по итогам общественных консультаций и с учетом замечаний представителей бизнеса и экспертов, пишет bani.md

«Действительно, это был проект, который подвергся критике, и я признаю, что часть этой критики была конструктивной. Мы извлекли уроки и теперь представим новый кодекс, новое предложение для общественных консультаций, которое будет учитывать полученные нами замечания», — заявил премьер-министр в интервью TVR Moldova.

По словам Тофана, общее направление реформы остается прежним, однако конкретные меры будут скорректированы. Правительство намерено снизить налоговую нагрузку на труд и инвестиции, чтобы стимулировать занятость и развитие бизнеса.

«Мы хотим меньше облагать налогами труд, поскольку уровень участия населения в рынке труда остается относительно низким. Мы также хотим снизить налоговую нагрузку на инвестиции, чтобы стимулировать их», — сказал глава правительства.

Премьер-министр пояснил, что снижение налогов придется компенсировать за счет других источников. В частности, правительство намерено повысить налогообложение вредных привычек и постепенно унифицировать ставки НДС.

«Это означает, что нам нужно компенсировать выпадающие доходы в других сферах. Мы хотим сделать это главным образом за счет повышения налогов на вредные привычки и более постепенной унификации ставок НДС», — отметил Тофан.

Эти заявления прозвучали на фоне того, что первый вариант налоговой реформы вызвал критическую реакцию со стороны бизнеса и экспертов, прежде всего из-за предложений по изменению ставок НДС и других налоговых мер.

Теперь правительство утверждает, что новая редакция реформы станет результатом общественных консультаций и позволит сохранить баланс между стимулированием экономики и обеспечением доходов государственного бюджета.