Тофан: Молдаване тратят на азартные игры около 10 млрд леев в год.

«Мы все хотели бы, чтобы эти деньги тратили на книги, продукты, здоровье, а не на азартные игры», — заявил премьер, сообщает deschide.md

Тофан отметил, что, несмотря на дополнительные доходы для бюджета, государство несет и социальную ответственность, поэтому должно создать определенные сдерживающие механизмы.

При этом он предупредил, что чрезмерное повышение налогов может привести к тому, что игроки перейдут на нелегальные платформы, которые государство не контролирует.

По словам премьера, предложения по изменению законодательства в сфере азартных игр входят в концепцию налоговой реформы, которую правительство представит 6 августа.