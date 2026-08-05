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deschide.md logodeschide
5 Августа 2026, 20:00
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Тофан: Молдаване тратят на азартные игры около 10 млрд леев в год

По словам премьер-министра Василе Тофана, власти намерены более четко регулировать эту сферу, в том числе за счет повышения налогов.

Тофан: Молдаване тратят на азартные игры около 10 млрд леев в год.
Тофан: Молдаване тратят на азартные игры около 10 млрд леев в год.

«Мы все хотели бы, чтобы эти деньги тратили на книги, продукты, здоровье, а не на азартные игры», — заявил премьер, сообщает deschide.md

Тофан отметил, что, несмотря на дополнительные доходы для бюджета, государство несет и социальную ответственность, поэтому должно создать определенные сдерживающие механизмы.

При этом он предупредил, что чрезмерное повышение налогов может привести к тому, что игроки перейдут на нелегальные платформы, которые государство не контролирует.

По словам премьера, предложения по изменению законодательства в сфере азартных игр входят в концепцию налоговой реформы, которую правительство представит 6 августа.

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Источник
deschide.md logodeschide
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