Запасы горючего в Молдове пополнены новыми партиями бензина и дизельного топлива.

Республика Молдова импортировала около 400 тонн бензина и примерно 900 тонн дизельного топлива. Информацию представил министр энергетики Дорин Жунгиету.

Поставки были обеспечены через Джурджулештский международный свободный порт и таможенный пост "Леушены", передает moldpres.md

Дополнительно, баржа, о которой было объявлено в понедельник, пришвартовалась во вторник во второй половине дня в Джурджулештском международном свободном порту, и, начиная с 22:00, была начата работа по разгрузке. Таким образом, объём свыше 5000 тонн дизельного топлива вскоре поступит на рынок нефтепродуктов Республики Молдова.

Министр Дорин Жунгиету заверил, что власти отслеживают ситуацию, чтобы обеспечить стабильное снабжение рынка.

«Мы продолжаем внимательно отслеживать ситуацию и обеспечивать постоянное снабжение рынка, чтобы граждане и экономические агенты не почувствовали перебоев в обеспечении топливом», – заявил Дорин Жунгиету.