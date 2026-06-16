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logos.press.md logologos
16 Июня 2026, 18:30
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Таможенные сборы с резидентов СЭЗ выросли на 32,7%

Таможенная служба (ТС) отчиталась по сборам за пять месяцев 2026 года.

Таможенные сборы с резидентов СЭЗ выросли на 32,7%.
Таможенные сборы с резидентов СЭЗ выросли на 32,7%.

В целом они выросли, при этом акцизы на импорт автомобилей, газа и вина немного сократились по сравнению с прошлым годом, передает logos-pres.md

Согласно документу, с января по май 2026 года в госбюджет направлены средства в размере свыше 16,8 млрд леев. Это на 1 млрд леев больше, чем за аналогичный период 2025 года. 

Традиционно основную долю в структуре поступлений занимает НДС — около 68,6%, за ним следуют акцизные сборы — 24,6% и таможенные пошлины — 6,5%.

НДС вырос на 7,6%, акцизы — на 4,8% 

НДС на импорт составил 11, 6 млрд леев. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года наблюдается его увеличение на 813,6 млн леев или на 7,6%. 

Акцизы за пять месяцев текущего года достигли 4,2 млрд леев. По ним зафиксирован рост на 188,4 млн леев или 4,8%. 

Структурный анализ показывает, что акцизы на импорт нефтепродуктов в сумме 1, 9 млрд леев на 10,4% превысили прошлогодние. Далее идут акцизы на табак. Они составили 1, 3 млрд леев, что на 2,8% больше.

Акцизы на пиво и крепкие напитки выросли 

Акцизы на импорт автомобилей немного (на 3,7%) сократились и составили 752 млн леев. Как и акцизы на импорт сжиженного газа, которые собраны на уровне  89,5 млн леев — на 3,3% меньше. 

Акцизы на импортное пиво, наоборот, немного выросли. Они собраны в сумме 47,7 млн леев. Это на 1,9% больше, чем за тот же период 2025 года. 

Еще больше выросли акцизы на бренди, ликеры, крепкие спиртные напитки и др. При сумме в  69,31 млн леев они на 16,0% больше предыдущего года. 

Акцизы на прочие товары также выросли на 0,5%  и составили 17,19 млн леев. А акцизы на импортные вина уплачены в сумме 1,2 млн леев или на 13,6% меньше. Сумма таможенных пошлин выросла на 1,3% и составила 1,1 млрд леев.

Самое большое процентное увеличение зафиксировано по таможенным сборам, которые аккумулированы в размере 25,32 млн леев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они выросли на 6,23 млн леев, или на 32,7%. 

Напомним, таможенный сбор был отменен после вступления в силу Таможенного кодекса. В настоящее время он взимается только с резидентов свободных экономических зон и порта Джурджулешть.

Источник
logos.press.md logologos
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