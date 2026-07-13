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logos.press.md logologos
13 Июля 2026, 16:54
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Таможенная служба почти на 132% выполнила план по сборам в госбюджет

В период с 6 по 12 июля 2026 года поступления от Таможенной службы в государственный бюджет составили более 957,9 млн леев, что на 131,8% превышает контрольный показатель за отчетный период.

Таможенная служба почти на 132% выполнила план по сборам в госбюджет.
Таможенная служба почти на 132% выполнила план по сборам в госбюджет.

С начала текущего года таможня собрала в государственный бюджет около 21,87 млрд леев, что на 103% превышает контрольный показатель, пишет logos-pres.md

В то же время в период с 6 по 12 июля 2026 года физические лица ввезли на таможню товары, стоимость которых превышает необлагаемый налогом лимит, при этом было собрано около 20,96 млн леев, что составляет 2,19% от общей суммы, собранной за соответствующий период.

Кроме того, за отчетный период было оформлено 12 466 таможенных деклараций, а поток транспортных средств составил 73 816 пересечений. Наиболее востребованными транзитными таможенными пунктами остаются Леушень и Скулень, с 18 284 и 15 341 пересечениями соответственно.

Источник
logos.press.md logologos
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