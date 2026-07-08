США помогут Таможенной службе Молдовы в борьбе с финансовыми нарушениями.

Эксперты Управления технической помощи Министерства финансов США (U.S. Treasury Office of Technical Assistance, OTA) оценивают возможность запуска в Молдове проекта по укреплению системы противодействия финансовому мошенничеству.

Миссия американских специалистов находится в Молдове с 6 по 10 июля. В рамках визита руководство Таможенной службы провело рабочую встречу с американскими экспертами, а также представителями Государственной инспекции финансового контроля, передает logos-pres.md

OTA реализует программы институциональной поддержки более чем в 100 странах мира. Проекты Управления направлены на укрепление государственных финансовых институтов, повышение эффективности налогового и таможенного администрирования, а также борьбу с финансовыми преступлениями.

Цель миссии в Молдове — определить целесообразность реализации проекта технической помощи, направленного на совершенствование механизмов предупреждения и выявления финансовых нарушений, а также усиление борьбы с трансграничными экономическими преступлениями.

В ходе встречи представители Таможенной службы представили действующие механизмы контроля, включая анализ рисков, таможенные проверки, проведение расследований и межведомственное взаимодействие, направленные на защиту доходов государственного бюджета.

Отдельное внимание стороны уделили вопросам взаимодействия между государственными органами, входящими в Национальную антифрод-систему, а также возможностям внедрения международных практик в сфере противодействия финансовому мошенничеству.

По итогам консультаций участники обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможные направления технической поддержки со стороны американских экспертов.

Как отмечают в Таможенной службе, укрепление антифрод-потенциала является частью подготовки Республики Молдова к вступлению в Европейский союз. Ведомство продолжает приводить систему таможенного контроля и защиты финансовых интересов государства в соответствие с европейскими требованиями, одновременно совершенствуя условия для законной внешней торговли и противодействия трансграничическим экономическим преступлениям.