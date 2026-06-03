ОЭСР снижает прогноз мирового роста на 2026 год и предупреждает о риске рецессии.

Организация предупреждает, что рост цен на энергоносители, геополитическая напряжённость и устойчивая инфляция давят на мировую экономику и при продолжающихся перебоях могут ввергнуть ряд стран в рецессию, передает euronews.com

В своём ежеквартальном обзоре организация, объединяющая 38 индустриально развитых стран, прогнозирует рост мировой экономики на уровне 2,8% в 2026 году против 2,9% в предыдущей оценке.

Однако, если конфликт затянется до 2027 года, глобальный рост может замедлиться до 2,1%, отметили в ОЭСР. Это значительно ниже среднего годового темпа роста в 3,4%, зафиксированного в период с 2013 по 2019 год, до начала пандемии COVID-19.

«Чем дольше сохранятся перебои, тем выше будут экономические и социальные издержки», — заявил главный экономист ОЭСР Стефано Скарпетта в докладе.

Он предупредил, что многие страны могут столкнуться с рецессией, а слабая инвестиционная активность — в том числе в энергоёмких отраслях и в сфере искусственного интеллекта — вероятнее всего приведёт к росту безработицы.

Цены на энергоносители — главный риск в краткосрочной перспективе

Одной из ключевых тем доклада стало резкое подорожание сырьевых товаров на фоне напряжённости на Ближнем Востоке.

ОЭСР отмечает значительный рост цен на ряд ключевых товаров, включая азиатский природный газ (плюс 80,8%) и европейский природный газ (плюс 43,2%), а также на нефть, продукцию, связанную с производством удобрений, и другие товары, зависящие от добычи углеводородов в государствах Персидского залива.

Это подорожание грозит ослабить рост и подстегнуть инфляцию в экономиках, импортирующих энергию. Особенно сильным воздействие может оказаться в развивающихся странах, где домохозяйства тратят большую долю доходов на энергию и продукты питания.

Инфляция оказывается более устойчивой

Даже если конфликт завершится в ближайшие недели, ОЭСР ожидает, что мировая инфляция в этом году вырастет до 4,0% по сравнению с 3,4% в 2025 году.

Рост затрат на энергию, увеличение издержек промышленного производства, сбои в цепочках поставок и повышение цен на удобрения, отражающееся на стоимости продуктов питания, — всё это, как ожидается, будет оказывать дополнительное давление на цены.

Крупнейшие центральные банки столкнулись со сложной задачей балансирования между поддержкой экономического роста посредством снижения процентных ставок и сдерживанием инфляции за счёт более жёсткой денежно-кредитной политики.

«В целом ожидается, что центральные банки будут удерживать ключевые ставки на неизменном уровне до 2026 года, балансируя между риском расфиксации инфляционных ожиданий и риском более резкого замедления роста, вызванного конфликтом», — заявили в ОЭСР.

«В 2027 году предполагается, что смягчение ценового давления на энергорынках позволит снижать ключевые ставки во многих странах, включая Великобританию, Австралию, Колумбию, Венгрию, Исландию, Турцию, Бразилию, Румынию и ЮАР», — добавили в организации.

Учитывая сохраняющиеся инфляционные риски, ОЭСР предостерегла от преждевременного снижения процентных ставок и подчеркнула важность сохранения доверия к центральным банкам.

Перспективы роста в Европе остаются уязвимыми

От еврозоны ожидают лишь умеренного роста, поскольку это один из регионов, наиболее подверженных шокам на рынке природного газа и росту стоимости энергии для промышленности. ОЭСР прогнозирует рост ВВП еврозоны на 0,8% в 2026 году по сравнению с 1,4% в 2025-м.

Если конфликт будет урегулирован в ближайшие месяцы, блок может перейти к постепенному восстановлению, и рост, как ожидается, достигнет 1,2% в 2027 году.

По оценке ОЭСР, еврозона, вероятно, выиграет от устойчивого рынка труда и увеличения оборонных расходов. Однако в ряде стран эти факторы будут частично нивелированы более жёсткой бюджетной политикой и постепенным сворачиванием расходов в рамках программы восстановления NextGenerationEU.

В Соединённом Королевстве рост, как ожидается, замедлится с 1,4% в 2025 году до 0,9% в 2026-м, а затем восстановится до 1,1% в 2027 году по мере улучшения мировой торговли и финансовых условий.

В Соединённых Штатах, согласно прогнозу, экономический рост замедлится до 2,0% в 2026 году по сравнению с 2,1% в 2025-м.

Инвестиции в ИИ остаются редким источником экономической силы

Одним из немногих светлых пятен в прогнозах ОЭСР остаётся устойчивый рост инвестиций, связанных с искусственным интеллектом.

Организация отмечает, что расходы на инфраструктуру ИИ способствовали поддержанию инвестиций, производства и торговли ещё до начала конфликта, помогая сохранять динамику мировой экономики вопреки усиливающемуся геополитическому и экономическому давлению.

ОЭСР заявила, что её прогнозы подготовлены на фоне «устойчивого базового импульса» в мировой экономике, который поддерживается масштабными инвестициями в ИИ и благоприятными финансовыми условиями.

Также отмечается, что бизнес в последние годы продемонстрировал заметную способность адаптироваться к экономическим шокам. Это, в сочетании с тем, что потенциальные приросты производительности от технологий ИИ становятся всё более очевидными, может подтолкнуть рост вверх, особенно в 2027 году, говорится в докладе.

Однако в ОЭСР также предупредили, что затяжные перебои с поставками энергии могут поставить под угрозу рост производительности, на который возлагаются надежды благодаря ИИ. Инфраструктура ИИ, включая центры обработки данных, критически зависит от надёжных поставок энергии, а ключевые технологии, такие как полупроводники, опираются на специализированные комплектующие, поставляемые из стран Персидского залива.

В докладе также говорится, что ИИ может дать экономическому росту более сильный импульс, чем ожидается сейчас. Пока что США лидируют по объёмам капитальных вложений, связанных с ИИ, но по мере распространения этих технологий и ускорения инвестиций всё больше крупных экономик смогут извлечь выгоду.

В ОЭСР отмечают, что масштабы и сроки роста производительности за счёт ИИ остаются неопределёнными, однако добавляют, что выгоды могут проявиться в ближайшие два года в большей степени, чем предполагается сейчас.