Строители готовят подорожание: новое жилье в Молдове может стать еще дороже.

Руководители предприятий в Республике Молдова ожидают в III квартале 2026 года относительно стабильную экономическую активность, сопровождаемую умеренным ростом доходов от продаж и цен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные Национальным бюро статистики (НБС), пишет rupor.md

На уровне всей экономики менеджеры прогнозируют относительную стабильность экономической ситуации, конъюнктурное сальдо +5%, и числа работников, -5%. При этом доходы от продаж должны умеренно вырасти, +7%, а цены на товары и услуги, по прогнозам, увеличатся с конъюнктурным сальдо +9%.

Самые оптимистичные оценки поступают из перерабатывающей промышленности, где менеджеры прогнозируют рост экономической активности, +16%, и доходов от продаж, +15%, при относительной стабильности числа работников, +1%. При этом они ожидают и умеренного повышения цен на промышленную продукцию, +10%.

В строительстве компании ожидают умеренный рост активности, +7%, и доходов, +12%, однако прогнозируют самое сильное повышение цен среди всех проанализированных секторов, с конъюнктурным сальдо +21%.

В то же время розничная торговля и сфера услуг будут развиваться медленнее. Менеджеры ожидают относительно стабильную экономическую ситуацию, +3%, и почти неизменные доходы, +4%, но прогнозируют умеренное сокращение числа работников, -6%, и рост цен, +7%.

Данные НБС показывают, что крупные предприятия настроены наиболее оптимистично. Руководители компаний с более чем 250 сотрудниками ожидают роста экономической активности, +14%, доходов от продаж, +17%, и даже увеличения числа работников, +8%. В то же время малые и микропредприятия в целом прогнозируют стагнацию активности и небольшое сокращение персонала.

При этом более половины компаний, 54%, заявили, что столкнулись с препятствиями в работе во II квартале 2026 года. Самой частой проблемой стал недостаточный спрос на рынке, его указали 33,9% респондентов. Среди других трудностей, финансовые проблемы, 21,8%, нехватка квалифицированной рабочей силы, 19%, последствия войны в Украине, 8,6%, а также нехватка необходимых помещений или оборудования, 6%.