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moldpres.md logomoldpres
15 Июля 2026, 21:14
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Строительство объездной дороги вокруг Дрокии перешло на новый этап

Правительство создало комиссию для предварительного исследования проекта строительства объездной дороги вокруг Дрокии в рамках национальной трассы R7.

Строительство объездной дороги вокруг Дрокии перешло на новый этап.
Строительство объездной дороги вокруг Дрокии перешло на новый этап.

Это решение является важным этапом в процессе подготовки проекта, необходимым для оценки и признания общественной полезности инвестиций в соответствии с положениями законодательства, передает moldpres.md

Национальная дорога R7 имеет стратегическое значение для Республики Молдова, являясь частью трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Она обеспечивает соединение севера страны с Румынией через пункт пропуска через государственную границу Костешты-Стынка, способствуя развитию мобильности и облегчая перевозку пассажиров и грузов.

Строительство объездной дороги позволит перенаправить транзитный транспорт за пределы города Дрокия, сократив заторы, повысив безопасность дорожного движения и улучшив качество жизни жителей.

Проект соответствует целям Стратегии мобильности - 2030, которая предусматривает развитие высокопропускной дорожной инфраструктуры и строительство объездных дорог для разгрузки дорожного движения, повышения безопасности дорожного движения и укрепления связности Республики Молдова с европейской транспортной сетью.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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