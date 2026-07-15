Строительство объездной дороги вокруг Дрокии перешло на новый этап.

Правительство создало комиссию для предварительного исследования проекта строительства объездной дороги вокруг Дрокии в рамках национальной трассы R7.

Это решение является важным этапом в процессе подготовки проекта, необходимым для оценки и признания общественной полезности инвестиций в соответствии с положениями законодательства, передает moldpres.md

Национальная дорога R7 имеет стратегическое значение для Республики Молдова, являясь частью трансъевропейской транспортной сети (TEN-T). Она обеспечивает соединение севера страны с Румынией через пункт пропуска через государственную границу Костешты-Стынка, способствуя развитию мобильности и облегчая перевозку пассажиров и грузов.

Строительство объездной дороги позволит перенаправить транзитный транспорт за пределы города Дрокия, сократив заторы, повысив безопасность дорожного движения и улучшив качество жизни жителей.

Проект соответствует целям Стратегии мобильности - 2030, которая предусматривает развитие высокопропускной дорожной инфраструктуры и строительство объездных дорог для разгрузки дорожного движения, повышения безопасности дорожного движения и укрепления связности Республики Молдова с европейской транспортной сетью.