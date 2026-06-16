Владимир Боля объяснил, до какого пункта дойдёт трасса A8 в направлении Молдовы.

По его словам, этот участок обеспечит подведение скоростной дороги до границы с Молдовой и будет подписан между Национальной компанией инвестиций в дороги (CNIR) и итальянской компанией Itinera Spa, сообщает tvrmoldova.md

Министр уточнил, что трасса будет продолжена до района населённого пункта Берешть, вблизи границы с Республикой Молдова, на расстоянии около 4,7 километра.

Боля отметил, что власти Румынии поставили цель завершить строительство автомагистрали A8 до Берешть к концу 2028 года. Он добавил, что к этому времени Молдова получит доступ к первому полноценному участку автомагистрали через новый мост и таможенный пункт, которые обеспечат соединение с европейской дорожной сетью.

Контракт на строительство четвёртого участка A8 должен быть подписан между CNIR и итальянской компанией Itinera Spa. Процедура продвигается после того, как Национальный совет по рассмотрению жалоб отклонил протесты, поданные после проведения тендера, что позволило завершить подготовительные этапы.

Проект предусматривает срок реализации 46 месяцев, из которых 10 месяцев отведены на проектирование, а 36 — на строительство. Приоритетным станет участок длиной 2,77 км между транспортным узлом Голэешть и мостом через Прут в Унгенах, который считается ключевым для связи с Молдовой. Общая длина участка составляет 15,5 километра, он включает 14 мостов и путепроводов, два тоннеля, один из которых длиной около 1,7 км, а также два транспортных узла с выходами к региональной больнице и аэропорту Ясс.

После строительства моста в Унгенах, известного как «Мост цветов», который планируется завершить в 2027 году, власти намерены начать работы над мостом Костешты–Стынка.

Также проекты мостов в Фэлчу и Бумбэта будут выставлены на тендер после завершения экологических исследований.

Министр подчеркнул, что все эти проекты поддерживаются правительством Румынии и частично финансируются европейскими фондами. По его словам, эти инвестиции предназначены для граждан по обе стороны Прута и способствуют инфраструктурному и экономическому сближению Республики Молдова и Румынии.