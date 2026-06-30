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bani.md logobani
30 Июня 2026, 17:29
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Кику: Повышение налогов связано с ростом расходов на госдолг

Депутат Ион Кику заявил, что в 2027 году Молдова потратит около 7 миллиардов леев на обслуживание государственного долга, а предлагаемые правительством повышения налогов и сборов направлены на покрытие этих растущих расходов.

Кику: Повышение налогов связано с ростом расходов на госдолг.
Кику: Повышение налогов связано с ростом расходов на госдолг.

По словам Кику, в 2026 году на выплату процентов по внутреннему и внешнему государственному долгу предусмотрено 6,4 миллиарда леев, сообщает bani.md

Он отметил, что в текущем году государственный долг планируется увеличить примерно на 20 миллиардов леев в связи с утвержденным бюджетным дефицитом, что приведет к дополнительным ежегодным расходам на выплату процентов в размере не менее 600–700 миллионов леев.

«Если к запланированным на этот год 6,4 миллиарда леев добавить еще 600–700 миллионов леев, которые придется выплачивать в следующем году, то ориентировочная стоимость обслуживания государственного долга в 2027 году составит около 7 миллиардов леев», — заявил Кику.

Бывший премьер-министр считает, что давление на государственные финансы усилится также из-за необходимости увеличивать бюджетные расходы, в том числе на прием новых государственных служащих и повышение зарплат в бюджетном секторе.

По его мнению, правительство пытается покрыть эти расходы за счет предлагаемых изменений налоговой политики.

«В сочетании с необходимостью увеличения государственных расходов — наймом тысяч новых чиновников, отложенным повышением зарплат в бюджетной сфере и другими расходами — рост стоимости обслуживания государственного долга власти пытаются компенсировать повышением налогов», — заявил Ион Кику.

Источник
bani.md logobani
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