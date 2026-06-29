Молдова потратила 2,42 млрд леев на проценты по госдолгу за пять месяцев.

Расходы Республики Молдова на выплату процентов по государственному долгу за первые пять месяцев 2026 года составили 2,42 млрд леев, что на 40,1% (около 700 млн леев) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Такие данные содержатся в отчёте Министерства финансов об исполнении государственного бюджета, передает bani.md

Отмечается, что рост расходов на обслуживание долга стал самым значительным среди основных статей бюджетных затрат. Для сравнения, расходы на оплату труда выросли на 1,7%, а на товары и услуги — на 11,4%.

При этом доходы государственного бюджета увеличились лишь на 2,8% и составили 30,3 млрд леев, тогда как расходы выросли на 4,4% — почти до 38 млрд леев. В результате дефицит госбюджета на конец мая достиг 7,6 млрд леев.

В целом по национальному публичному бюджету доходы составили 51,7 млрд леев (+6,2%), а расходы — 58,1 млрд леев (+7%). Консолидированный дефицит достиг 6,46 млрд леев.

По данным Минфина, поступления Государственной налоговой службы выросли на 15,6% — до 14,8 млрд леев, а доходы Таможенной службы — на 6,5%, до 16,9 млрд леев. Одновременно государство вернуло налогоплательщикам НДС и акцизы на сумму 2,42 млрд леев, что на 34,3% больше, чем годом ранее.