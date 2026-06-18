США представили Молдове проект линии электропередачи Страшены–Гутинаш.

Премьер-министр Александр Мунтяну провёл встречу с временным поверенным в делах Посольства США в Республике Молдова Ником Петровичем.

Основной темой обсуждения стало укрепление энергетической безопасности страны, передает deschide.md

В ходе встречи американская сторона представила предварительное технико-экономическое обоснование проекта воздушной линии электропередачи 400 кВ Страшены–Гутинаш Liberty Line. Проект рассматривается как стратегический и направлен на усиление взаимосвязи энергосистемы Молдовы с Румынией и европейским рынком.

Стороны обсудили дальнейшие этапы реализации инициативы, а также возможности ускорения американских инвестиций в Республику Молдова. По словам премьер-министра, наблюдается растущий интерес инвесторов к стране, который необходимо использовать.

Александр Мунтяну отметил, что развитие энергетической инфраструктуры должно идти параллельно с экономическим ростом и повышением инвестиционной привлекательности государства.

Премьер-министр поблагодарил США за поддержку и партнерство, подчеркнув, что сотрудничество уже приносит практические результаты для Молдовы.