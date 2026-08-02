Слусарь назвал фейком аудиозапись о заработке на тарифах на газ.

Появившуюся в соцсетях аудиозапись с якобы обсуждением заработка на тарифах на газ экс-член админсовета «Energocom» Александр Слусарь назвал сфабрикованной.

Об этом сообщает NewsMaker, передает rupor.md

Слусарь опроверг подлинность распространяемой в соцсетях аудиозаписи, на которой он якобы обсуждает с и.о. директора компании Евгением Бузату повышение тарифов на газ и возможный заработок на этом. Слусарь заявил, что запись является полностью сфабрикованной, отметив, что никогда не общался с сотрудниками «Energocom» на русском языке и на «ты». По его словам, 15 июля у него действительно были телефонные разговоры с Бузату, в ходе которых он узнал о планах повысить тарифы и «попытался остановить этот беспредел».

«Очевидно, что 27-секундная аберрация, транслируемая сегодня в социальных сетях, не содержит ни единого слова правды. (…) Я могу лишь ответить своим словом и своей репутацией, откровенно заявив, что все, что вы слышите в этом так называемом телефонном разговоре, — ложь», — подчеркнул Слусарь.

Накануне в сети появилась аудиозапись, на которой якобы Слусарь говорит с Бузату на русском языке о том, что он не собирается подписываться под таким повышением тарифов. При этом якобы Бузату предлагает Слусарю тоже на этом заработать. «Если бы как-то аккуратнее, то конечно. А так, какие бы деньги большие ни были, меру надо знать», — говорит якобы Слусарь на записи.

Напомним, 16 июля Александр Слусарь подал в отставку с поста члена админсовета «Energocom» в знак протеста против обращения компании в Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) с запросом о пересмотре цен. Впоследствии НАРЭ решило почти полностью удовлетворить этот запрос, увеличив тариф на природный газ на 45% — с 14,42 лея до 20,30 лея за кубометр с учетом НДС (при этом сам «Energocom» запрашивал 20,93 лея за кубометр).