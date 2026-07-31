«Сила фермеров» выдвинула требования властям на фоне глубокого кризиса в агросекторе.

Сельскохозяйственный сектор Молдовы столкнулся с глубоким кризисом.

Совет ассоциации «Сила фермеров» на заседании 30 июля с участием аграриев из нескольких районов потребовал от уполномоченных органов немедленных действий для минимальной стабилизации ситуации в секторе зерновых и масличных культур, передает rupor.md

Для предотвращения краха отрасли аграрии настаивают на выполнении семи ключевых требований: не допустить повышения ставки НДС на сельскохозяйственную продукцию; возобновить лицензирование импорта зерновых и масличных культур; обеспечить достаточные запасы дизельного топлива для летне-осенней сельскохозяйственной кампании; созвать отраслевой Совет по зерновым культурам для обсуждения механизма формирования закупочных цен; обеспечить вмешательство Совета по конкуренции в связи с возможным картельным сговором при закупке пшеницы; вернуть микро-, малым и средним аграриям акциз на дизельное топливо, используемое для проведения сельхозработ и приобретенное в период с 1 июня по 15 декабря 2026 года; а также провести корректировку бюджета и в максимальном объеме погасить долги по субсидиям за 2025 год.

Необходимость срочных мер вызвана тем, что ситуация в отрасли значительно ухудшилась за последние пять месяцев, отмечает Ассоциация. Затраты на удобрения увеличились на 35–40%, а цены на дизельное топливо выросли примерно на 70%, при этом фермеры продолжают сталкиваться с острым дефицитом горючего, что ставит под угрозу летне-осенние сельхозработы.

Ценовая ситуация также критическая: несмотря на рост биржевых котировок, цены на пшеницу в течение июля не росли, а на последней неделе даже снизились на 30–40 банов за килограмм, в то время как цены на рапс остаются крайне волатильными.

Фиксируется ситуация, когда цена на пшеницу на внутреннем рынке на 1,5 лея ниже цены в порту Констанца, из-за чего полученный урожай не обеспечивает аграриям минимальной рентабельности. Дополнительные риски несет возможное сохранение тенденции обвала цен на сельхозпродукцию в Украине, из-за чего молдавские фермеры могут пострадать от массового импорта зерновых и масличных из соседней страны, а также возникнет повышенный риск приостановки экспорта этой продукции в Румынию, которая применяет механизм лицензирования импорта из Украины.

«Сила фермеров» отмечает, что финансовое положение производителей усугубляется тем, что растениеводы в текущем году остались без субсидий и с непогашенными долгами за 2025 год, а Стратегическая программа аграрной политики на следующий год не предусматривает прямых выплат на выращивание зерновых и масличных культур. Природные катаклизмы последних пяти лет подорвали финансовую устойчивость и обременили подавляющее большинство микро-, малых и средних фермеров, на которых кредиторы уже оказывают серьезное давление.