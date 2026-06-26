Сердечно-сосудистые заболевания — главная статья расходов на компенсируемые лекарства.

Более 174 тыс. человек получили компенсацию за лекарства и медицинские изделия, выписанные через электронную систему выписки рецептов в прошлом месяце. Из них 126 тыс. – пациенты, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В мае Национальная компания медицинского страхования перечислила аптекам, заключившим с ней контракты, приблизительно 114 млн леев за компенсированные товары. Эта сумма более чем на 3 млн леев превышает этот показатель за аналогичный период прошлого года. За возмещенные расходы на лекарства было выплачено более 107 млн леев, средняя стоимость лекарств и медицинских изделий на одного получателя составила 618 леев, пишет logos-pres.md

Большая часть средств была направлена на лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы – более 52 млн леев для порядка 126 тыс. пациентов. Также значительные суммы были выделены на препараты для лечения эндокринных, алиментарных и метаболических заболеваний, в общей сложности около 37 млн леев, которыми воспользовались более 74 тыс. человек.

Наиболее дорогостоящим методом лечения с применением компенсируемых препаратов в указанный период было лечение буллезного эпидермолиза, средняя стоимость которого на одного пациента составила более 1 255 леев.

Более 18 тыс. человек получили компенсацию за медицинские изделия, сумма, выделенная на эти товары, составила более 6,7 млн леев.

Электронный рецепт может быть выписан любым врачом, включая врачей отделений неотложной помощи, а также врачами, оказывающими амбулаторную или паллиативную помощь на дому. Лекарства и медицинские изделия, подлежащие возмещению, можно получить в аптеках только при предъявлении удостоверения личности, без необходимости бумажного рецепта. При этом электронный рецепт может быть использован за один или несколько визитов в аптеку, в зависимости от потребностей получателя.