eurointegration
1 Июня 2026, 21:34
1
Публикация документов по делу Мендельсона обошлась в 1,3 млн долларов

Главный секретарь премьер-министра Великобритании Даррен Джонс рассказал, во сколько фунтов стерлингов обошлось правительству обнародование документов по делу о скандальном бывшем послу Великобритании в США Питере Мендельсоне.

Об этом он рассказал в понедельник, 1 июня, во время выступления в Палате общин, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на sky.com

Как известно, в этот день правительство Великобритании обнародовало новые файлы по делу Мендельсона, обвиняемого в связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

По словам Джонса, процесс обнародования документов "был масштабным и обошелся только кабинету министров в более чем 1 млн фунтов стерлингов" (около $1,3 млн).

Он также рассказал, как именно было осуществлено редактирование обнародованных файлов, в частности отметил, что старшие депутаты-консерваторы проверили, было ли это сделано в соответствии с методологией, изложенной в файлах.

Джонс также подтвердил, что некоторые правки были внесены по просьбе столичной полиции, в основном это касалось моментов, которые могли навредить полицейскому расследованию в отношении Мендельсона, и эти документы будут опубликованы позже.

