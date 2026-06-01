Публикация документов по делу Мендельсона обошлась в 1,3 млн долларов.

Об этом он рассказал в понедельник, 1 июня, во время выступления в Палате общин, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на sky.com

Как известно, в этот день правительство Великобритании обнародовало новые файлы по делу Мендельсона, обвиняемого в связях с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

По словам Джонса, процесс обнародования документов "был масштабным и обошелся только кабинету министров в более чем 1 млн фунтов стерлингов" (около $1,3 млн).

Он также рассказал, как именно было осуществлено редактирование обнародованных файлов, в частности отметил, что старшие депутаты-консерваторы проверили, было ли это сделано в соответствии с методологией, изложенной в файлах.

Джонс также подтвердил, что некоторые правки были внесены по просьбе столичной полиции, в основном это касалось моментов, которые могли навредить полицейскому расследованию в отношении Мендельсона, и эти документы будут опубликованы позже.