Компания Uber ограничила расходы сотрудников на ИИ суммой в $1 500 в месяц

Мера была принята после того, как компания исчерпала годовой бюджет на ИИ уже к апрелю, передает bloomberg.com

Контроль расходов осуществляется через внутреннюю систему мониторинга, где сотрудники могут отслеживать объем потребленных ресурсов. В отдельных случаях превышение лимита допускается, однако требует согласования с руководством.

Новые ограничения знаменуют заметное изменение подхода компании к внедрению генеративного ИИ. Ранее Uber активно стимулировала использование нейросетевых инструментов среди разработчиков и даже отслеживала внутренние показатели потребления токенов, формируя неофициальные рейтинги наиболее активных пользователей.

Технический директор компании Туан Фам ранее подтвердил факт значительного перерасхода бюджета на ИИ. Ставка на массовое внедрение подобных инструментов привела к стремительному росту расходов, который оказался выше ожиданий.

Дополнительный вопрос связан с оценкой эффективности таких инвестиций. Операционный директор компании Эндрю Макдональд отметил, что на практике бывает сложно определить, какой вклад в разработку новых функций вносит искусственный интеллект и насколько его использование влияет на конечный результат. Это усложняет расчет окупаемости подобных затрат и оценку их влияния на бизнес-показатели.

Ситуация в Uber отражает более широкий тренд на рынке корпоративного ИИ. По мере роста расходов на генеративные модели и специализированные инструменты компании всё чаще сталкиваются с необходимостью не только инвестировать в новые технологии, но и выстраивать механизмы контроля их экономической эффективности.