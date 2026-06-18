Счетная палата: Внешний долг Молдовы перед Россией превысил 17 млн долларов.

Внешний долг Молдовы перед Россией достиг 17,23 млн долларов США, согласно отчету «об аудите соответствия управления государственным долгом, госгарантиями и госрекредитованием в 2025 году», подготовленному Счетной палатой.

Из этой суммы 96 тыс. долларов приходятся на накопленные проценты, а 2,64 млн долларов на общую сумму штрафов за просроченные платежи. За прошлый год накопленные проценты выросли на 0,9 млн долларов, пишет rupor.md

Речь идет о долге от 27 ноября 2006 года. На тот момент Молдова выплачивала России кредиты, взятые на стабилизацию экономики, а также валютный долг бывшего СССР. Из-за высокой нагрузки на молдавский бюджет, страна была вынуждена подписать в Париже протокол, перераспределяющий долг на выплаты в течение следующих 15-22 лет, который Молдова платила вплоть до 2022 года.

Однако после начала военных действий России на территории Украины, в отношении финансового сектора России были введены международные санкции, в результате которых банки РФ были отключены от системы SWIFT, через которые должен проходить платеж по кредиту, согласно протоколу.

При этом в стране зарезервировано 14,6 млн долларов для выплаты долга. Это необходимо, потому что юридические механизмы страны не позволяют накапливать внешний долг выше введенных лимитов. Таким образом, средства для выплаты долга лежат на замороженном счете, который нельзя использовать на другие цели.