Внешний долг Молдовы достиг $4,96 млрд, увеличившись за месяц на $60 млн
Внешний государственный долг Республики Молдова в апреле 2026 г. ровнялся $4,962 млрд против $4.902 млрд в марте текущего года. Данные долга привел финансовый аналитик Владимир Головатюк.
Он написал в своем Telegram-канале, что увеличение долга произошло на $60 млн, пишет infotag.md
«Увеличение произошло, несмотря на то, что в апреле правительство получило $9 млн, а возвратило в этом месяце ранее полученных кредитов на общую сумму в $20 млн. Дело в том, что за счет обесценения доллара США к евро долларовый эквивалент долга вырос на $70 млн», - отметил он.
Аналитик обратил внимание на то, что при этом внешний государственный долг, выраженный в национальной валюте, напротив, сократился на 800 млн леев.
«В апреле 2026 г. он составил 85,7 млрд леев против 86,5 млрд леев в марте.
Получается, что внешний долг в долларах США в апреле несколько вырос, а в национальной валюте, наоборот, сократился», - написал Головатюк.
По мнению эксперта, это связано с тем, что в апреле курс доллара США к молдавскому лею снизился.
Аналитик привел примечательные данные официальной статистики. В апреле 2025 г. внешний долг Республики Молдова составлял 74,9 млрд леев, а в апреле 2021 г. – 40,5 млрд леев.