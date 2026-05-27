Внешний долг Молдовы достиг $4,96 млрд, увеличившись за месяц на $60 млн.

Он написал в своем Telegram-канале, что увеличение долга произошло на $60 млн, пишет infotag.md

«Увеличение произошло, несмотря на то, что в апреле правительство получило $9 млн, а возвратило в этом месяце ранее полученных кредитов на общую сумму в $20 млн. Дело в том, что за счет обесценения доллара США к евро долларовый эквивалент долга вырос на $70 млн», - отметил он.

Аналитик обратил внимание на то, что при этом внешний государственный долг, выраженный в национальной валюте, напротив, сократился на 800 млн леев.

«В апреле 2026 г. он составил 85,7 млрд леев против 86,5 млрд леев в марте.

Получается, что внешний долг в долларах США в апреле несколько вырос, а в национальной валюте, наоборот, сократился», - написал Головатюк.

По мнению эксперта, это связано с тем, что в апреле курс доллара США к молдавскому лею снизился.

Аналитик привел примечательные данные официальной статистики. В апреле 2025 г. внешний долг Республики Молдова составлял 74,9 млрд леев, а в апреле 2021 г. – 40,5 млрд леев.