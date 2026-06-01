В России уничтожат 41 тонну яблок из Молдовы.

На складе временного хранения в Псковской области государственным инспектором Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля двух импортных партий свежих яблок, выращенных в Республике Молдова, были обнаружены живые имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом, пишет mybusiness.md со ссылкой на businesspskov.ru

По результатам лабораторных исследований, в яблоках было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.