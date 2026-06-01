theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
mybusiness.md logomybusiness
1 Июня 2026, 13:19
6 854
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В России уничтожат 41 тонну яблок из Молдовы

Выпуск 41 тонны яблок на территорию Российской Федерации запрещен. По решению собственников грузы будут уничтожены.

В России уничтожат 41 тонну яблок из Молдовы.
В России уничтожат 41 тонну яблок из Молдовы.

На складе временного хранения в Псковской области государственным инспектором Управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля двух импортных партий свежих яблок, выращенных в Республике Молдова, были обнаружены живые имаго насекомого, схожего по морфологическим признакам с карантинным объектом, пишет mybusiness.md со ссылкой на businesspskov.ru

По результатам лабораторных исследований, в яблоках было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.

Источник
mybusiness.md logomybusiness
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте