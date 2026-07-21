Белоус: Правительству придется повысить налоги и отменить часть льгот.

Кандидат в министры финансов Виктория Белоус сообщила, что правительство во главе с Тофаном подготовит новый проект налогово-бюджетной политики на 2027 год после критики предыдущей версии со стороны бизнеса и оппозиции.

«Мы представим новый проект налоговой политики, который будет вынесен на общественное обсуждение, и продолжим консультации. Мы обязаны представить его до закона об оплате труда, потому что не можем обещать реформы без налоговой политики», — заявила Виктория Белоус, цитирует bani.md

По ее словам, реформа системы оплаты труда в государственном секторе потребует около 6 млрд леев, а закон об административно-территориальном объединении также окажет существенное влияние на бюджет.

Белоус заявила, что правительство намерено финансировать реформы прежде всего за счет повышения налоговой дисциплины и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

«Первое и самое правильное решение — добиться того, чтобы те, кто не платит налоги, начали это делать», — сказала министр.

При этом она признала, что этих мер будет недостаточно для покрытия всех необходимых расходов, поэтому правительству придется предложить корректировку некоторых налогов, а также отмену отдельных налоговых льгот.

«В любом случае этих ресурсов будет недостаточно, и нам придется внести изменения, предусматривающие корректировку некоторых налогов, а также отмену отдельных льгот. Сегодня существуют налоговые льготы, которые дорого обходятся бюджету», — заявила Белоус.

Проект налогово-бюджетной политики на 2027 год, разработанный бывшим министром финансов Андрианом Гаврилицэ, вызвал волну критики со стороны представителей бизнеса и оппозиции. Наибольшее недовольство вызвали предложения об отмене ряда налоговых льгот и введения единой ставки НДС на уровне 20% для категорий товаров и услуг, считающихся социально значимыми.