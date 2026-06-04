Санду: Европейские инвестиции в Молдову выросли почти на 30% за последние четыре года.

«Мы взялись за коррупцию, которая когда-то казалась неприкасаемой. Люди, которые считали себя выше закона, поняли, что это не так. Наш финансовый сектор, который когда-то был ограблен, восстановил свою целостность, и мы приводим его в соответствие с европейскими стандартами», - сказала она, передает infotag.md

По ее мнению, интеграция Молдовы в ЕС «пользуется поддержкой всех 27 государств-членов».

«Поэтому, инвестируя в Молдову, вы инвестируете в страну, будущее которой связано с Европой… По мере того, как мы приводим наши законы и институты в соответствие со стандартами крупнейшего единого рынка в мире, мы просим вас и присоединиться к нам на раннем этапе и пройти этот путь вместе с нами», - обратилась Санду к присутствующим бизнесменам.

Она отметила, что многие малые экономики Европы прошли тот же путь, который сейчас проходит Молдова.

«Те, кто инвестировал в эти страны на раннем этапе, не пожалели об этом», - подчеркнула она.

По ее словам, «европейские инвестиции в Молдову выросли почти на 30% за последние четыре года».

«Европейский союз открывает для нас свой рынок. Он также является крупнейшим инвестором в нашу трансформацию. План роста ЕС, около 2 млрд евро, предполагает строительство дорог, энергетической инфраструктуры, современной промышленности», - сказала она.

Санду перечислила сильные стороны молдавской экономики: агробизнес; информационные технологии; возобновляемая энергия; региональная логистика. По ее словам, власти намерены «сделать Молдову одной из самых благоприятных для бизнеса стран Европы».

«Мы сокращаем бюрократию. Мы поддерживаем инвестиции реальной помощью, включая государственную помощь компаниям, которые строят и производят здесь. Мы создаем индустриальные парки, где можно быстро начать бизнес. Мы открываем двери на единый европейский рынок… Как только начнётся восстановление Украины, Молдова станет естественным центром логистики, услуг, производства и энергетики. Поэтому, инвестируя сюда, вы инвестируете в будущее этой части Европы. И я гарантирую вам, что вы не будете в одиночку преодолевать трудности в Молдове. Это правительство будет рядом с инвесторами — чтобы решить проблемы до того, как они станут препятствиями», - заверила Майя Санду.