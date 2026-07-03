Румыния стала лидером по иностранным инвестициям, Молдова — в аутсайдерах.

В 2025 году приток прямых иностранных инвестиций в страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы вырос до 91,5 млрд евро, однако большинство государств региона зафиксировали снижение ПИИ.

Об этом говорится в докладе Венского института международных экономических исследований (wiiw), сообщает Mold-Street.

Общий рост был обеспечен главным образом увеличением объёма иностранных инвестиций в России и Румынии. В случае России рост объясняется восстановлением после крайне низкой базы, а также реструктуризацией зарубежных активов российских граждан под влиянием санкций, в результате чего часть средств была возвращена в Россию из офшорных юрисдикций.

Авторы исследования подчёркивают, что это никак не меняет сложную экономическую ситуацию. Из-за санкций в России практически отсутствуют новые проекты западных инвесторов. Доклад охватывает 23 страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, включая Албанию, Боснию и Герцеговину, Болгарию, Хорватию, Косово, Молдову, Черногорию, Северную Македонию, Румынию, Словению и Сербию.

Румыния — главная звезда по привлечению инвестиций

Авторы доклада отдельно выделяют Румынию, где в 2025 году объём прямых иностранных инвестиций увеличился до 8,1 млрд евро по сравнению с 5,6 млрд евро годом ранее.

«Резкий рост прямых иностранных инвестиций в Румынии на 45% свидетельствует о привлекательности страны для инвесторов, несмотря на нынешний экономический и политический кризис», — заявила экономист wiiw Ольга Пиндюк.

Таким образом, в 2025 году объём привлечённых инвестиций в Румынию практически сравнялся с Чехией, которая на протяжении многих лет считалась одним из главных направлений для иностранных инвестиций в Восточной Европе.

Помимо Румынии, двузначный рост притока инвестиций среди стран ЕС региона зафиксировали Болгария и Словения. В Болгарии объём ПИИ вырос на 32%, до 3,2 млрд евро, а в Словении — на 19%, до 1,4 млрд евро. В то же время Хорватия столкнулась со снижением показателя — с 3,9 млрд до 2,7 млрд евро.

Косово привлекло 1,1 млрд евро, Молдова — лишь 408 млн

При этом исследование отмечает снижение объёма прямых иностранных инвестиций практически во всех субрегионах Восточной Европы, включая Западные Балканы. Это касается и государств — членов ЕС, где сокращение оказалось сравнительно небольшим — в среднем около 2% по сравнению с 2024 годом.

На Западных Балканах совокупный приток ПИИ снизился с 10,3 млрд евро до 7,9 млрд евро, однако ситуация в разных странах существенно отличалась.

В Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, а также Сербии объём инвестиций оказался значительно ниже, чем годом ранее. Самое серьёзное падение произошло в Северной Македонии — на 61%, до 468 млн евро.

Одновременно Косово, Черногория и Албания сумели увеличить приток инвестиций. Косово привлекло 1,1 млрд евро, что на 38% больше, чем годом ранее, и заняло третье место в регионе по объёму ПИИ после Сербии и Албании.

Молдова, которая остаётся одной из стран региона, наиболее подверженных рискам безопасности и негативным последствиям войны России против Украины, также зафиксировала снижение притока инвестиций. В 2025 году объём ПИИ составил 408 млн евро против 427 млн евро в 2024 году.

Украина сталкивается с трудностями, но сохраняет огромный потенциал

Украина, продолжающая противостоять российской агрессии, также столкнулась с существенным сокращением иностранных инвестиций. Если в 2024 году объём ПИИ составлял 3,2 млрд евро, то в 2025 году он снизился на 29% — до 2,3 млрд евро.

«Война, естественно, отпугивает иностранных инвесторов, несмотря на огромный экономический потенциал страны. Однако после окончания войны, учитывая перспективы масштабного восстановления, объём иностранных инвестиций может резко вырасти. Уже сейчас появляются первые признаки этого», — отметила Ольга Пиндюк, которая также является экспертом института по Украине.

Новых проектов меньше, чем даже во время пандемии COVID-19

Эксперты wiiw ожидают дальнейшего ослабления инвестиционной активности в регионе. В первом квартале 2026 года количество новых проектов типа greenfield сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём заявленных инвестиций уменьшился на 35%.

Это самые низкие показатели за последние шесть лет.

«Это свидетельствует о том, что сегодня иностранные инвесторы доверяют Восточной Европе ещё меньше, чем в начале пандемии COVID-19 и после начала российского вторжения в Украину», — отмечает Пиндюк.

Она добавляет, что последствия конфликта вокруг Ирана пока ещё не нашли полного отражения в статистике.

При этом сокращение инвестиций связано не только с геополитикой, но и со структурными изменениями в регионе. Из-за резкого роста заработных плат за последние два года западные промышленные компании всё чаще отказываются от прежней модели размещения дешёвого производства в странах Восточной Европы.

Немецкие инвесторы уходят, австрийские проявляют осторожность

Немецкие и австрийские компании, традиционно входившие в число крупнейших инвесторов региона, продолжают сокращать новые вложения.

Количество проектов, объявленных немецкими компаниями в период со второго квартала 2025 года по первый квартал 2026 года, сократилось с 213 до 144, что означает снижение на 32%.

Объём инвестиций по этим проектам уменьшился на 5% — до примерно 4,6 млрд евро, после почти 50-процентного падения в предыдущем отчётном периоде.

Австрийские инвесторы заявили о вложениях примерно на 1,3 млрд евро против 1,2 млрд евро годом ранее. При этом было объявлено 35 новых проектов greenfield, что соответствует уровню последних четырёх кварталов, но значительно меньше прежних 49 проектов.

Китай остаётся крупнейшим новым инвестором

Китай сохраняет статус крупнейшего нового инвестора в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.

Объём заявленных китайских инвестиций почти удвоился — с 9 млрд до примерно 16,5 млрд евро, приблизившись к рекордному уровню периода 2023–2024 годов (18,3 млрд евро).

«Значительная часть китайских средств направляется на строительство предприятия по производству углеродно-нейтрального алюминия в Казахстане, а также на расширение производства электромобилей и аккумуляторов в странах Центральной и Восточной Европы», — отметила Ольга Пиндюк.

Несмотря на столь высокий уровень новых вложений, китайские инвестиции по-прежнему составляют лишь немногим более 1% от общего объёма накопленных прямых иностранных инвестиций в регионе.

Согласно базе данных wiiw, около 70% накопленных ПИИ по-прежнему поступают из стран Европейского союза, прежде всего из Германии. Вместе с тем рост китайских инвестиций свидетельствует об усилении экономического влияния Китая в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы.