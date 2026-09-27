Самозанятые психологи будут платить взносы на социальное и медицинское страхование.

Психологов, работающих самостоятельно, хотят включить в систему обязательных социальных и медицинских взносов.

Соответствующие изменения предусматривает законопроект о внесении изменений в законодательство о профессии психолога, передает logos-pres.md

Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс, Закон о государственной системе социального страхования и законодательство об обязательном медицинском страховании. В результате для психологов, работающих самостоятельно, будет четко установлен порядок уплаты налогов и страховых взносов.

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство прямо не регулирует статус психологов, которые работают самостоятельно. Это создает неясность в отношении их налоговых и страховых обязательств.

Так, в законе будет четко оговорено, что представляет собой профессиональная деятельность в области психологии и как психологи могут организовать свою работу. Индивидуальные кабинеты, объединенные кабинеты и профессиональные общества будут рассматриваться как формы организации профессиональной деятельности. При этом государственная регистрация, бухгалтерский и налоговый учет будут осуществляться соответствующими государственными органами.

Национальная коллегия психологов будет вести учет таких форм организации для контроля за осуществлением профессиональной деятельности.

Законопроект зарегистрировала депутат Лилиана Гросу. Теперь его должны рассмотреть парламентские комиссии.