В Молдове растет разрыв между числом пенсионеров и плательщиков взносов.

Молдова рискует столкнуться с ситуацией, когда выплата пенсий будет оказывать все большее давление на государственный бюджет, если дефицит системы социального страхования не будет и дальше сокращаться.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару заявила, что в этом году дефицит бюджета социального страхования составляет 3,5 млрд леев — эти средства покрываются из государственного бюджета, сообщает Radio Moldova.

Властям удалось сократить дефицит, в том числе за счет борьбы с неофициальной занятостью и расширения социальных отчислений для отдельных категорий работников.

«Хорошая сторона заключается в том, что в последние годы этот дефицит сокращается, он уменьшается каждый год. Почему? И что это означает? Что мы все же сохраняем определенный уровень отчислений в бюджет социального страхования», — заявила Наталья Плугару.

По словам министра, важную роль играет легализация занятости, поскольку официально трудоустроенные люди делают отчисления в бюджет социального страхования, а впоследствии получают социальные права.

«Мы выявили много случаев неофициальной занятости благодаря Инспекции труда. Мы перевели многих людей на трудовые договоры. Есть поденные работники, мы определенным образом урегулировали их труд, чтобы они также делали отчисления в бюджет страхования, поэтому дефицит сокращается», — объяснила министр.

Тем не менее дефицит не удалось устранить, и он продолжает покрываться за счет государственных средств.

На вопрос, существует ли риск того, что в будущем в системе не будет достаточно ресурсов для выплаты пенсий, Наталья Плугару ответила, что такой риск есть, если дефицит не продолжит сокращаться.

«Есть, если мы не продолжим сокращать этот дефицит. То есть мы постоянно должны быть очень бдительными, когда принимаем определенные льготы по выплатам социального страхования для отдельных категорий или принимаем решения, продолжать обеспечивать официальную занятость людей, и тогда мы, безусловно, сохраним эту возможность — фактически возможность выплачивать пенсии», — заявила Наталья Плугару.

Один пенсионер на 1,2 плательщика взносов

Проблема финансирования пенсионной системы также связана с соотношением между числом людей, которые делают отчисления в бюджет, и количеством пенсионеров. Согласно данным, ранее представленным в парламенте, в Республике Молдова на одного пенсионера приходится примерно 1,2 плательщика взносов, тогда как в европейских системах соотношение составляет около 4–5 плательщиков на одного пенсионера.

На ситуацию влияют старение населения, миграция рабочей силы и неофициальная занятость. Согласно данным, представленным в парламенте, число застрахованных лиц в 2025 году достигло примерно 842 тысяч — примерно на 15 тысяч больше, чем в 2024 году.

В то же время Государственная инспекция труда сообщила о значительном росте числа выявленных случаев неофициальной занятости — примерно с 80 в 2020 году до около 8 тысяч в 2025 году.