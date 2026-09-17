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logos-press.md logologos-press
17 Сентября 2026, 16:36
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В Молдове доходы соцстраха вновь превысили расходы

Согласно оперативному отчету НКСС об исполнении бюджета государственного социального страхования, за 8 месяцев 2026 года в бюджет поступили доходы в общей сумме 35 034,3 млн леев. Это 68,1 % от утвержденного годового плана.

В Молдове доходы соцстраха вновь превысили расходы.
В Молдове доходы соцстраха вновь превысили расходы.

При этом обязательные взносы в фонд госсоцстраха составили 19 839,5 млн леев, или 63,3 % от годового плана, что на 1 653,5 млн леев (9,1 %) больше, чем сумма, накопленная за аналогичный период прошлого года, пишет logos-pres.md

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Другие доходы составили 712,3 млн леев, что на 152,5 млн. леев (27,2 %) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общей суммы основную часть в размере 687,9 млн леев составляет доля единого налога, взимаемого с резидентов парков информационных технологий, а доля единого налога, взимаемого с независимых предпринимателей (фрилансеров), составила 14,0 млн леев.

Трансферты из госбюджета были выделены на общую сумму 14 482,5 млн леев в соответствии с заявками на финансирование, из которых: 

– 10 889,7 млн леев предназначены для выплаты социальных пособий и других выплат;

– 3592,8 млн леев – на покрытие дефицита собственных доходов бюджета госсоцстраха.

Общие расходы были выполнены в размере 34702,5 млн леев, или 67,4 % от годового плана.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 1925,2 млн леев или на 5,9%.

Исполнение бюджета государственного социального страхования за 8 месяцев 2026 года завершилось превышением доходов над расходами на 331,7 млн леев. Остаток средств на счетах НКСС по состоянию на 1 сентября 2026 года составил 1432,1 млн леев.


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Источник
logos-press.md logologos-press
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