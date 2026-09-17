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omniapres.md logoomniapres
17 Сентября 2026, 11:53
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В Молдове частная пенсия может стать доступнее для большего числа граждан

Национальная комиссия по финансовому рынку (НКФР) предлагает расширить категории людей, которые смогут присоединяться к добровольным пенсионным фондам, а также отменить условие о минимальном количестве взносов.

В Молдове частная пенсия может стать доступнее для большего числа граждан.
В Молдове частная пенсия может стать доступнее для большего числа граждан.

По словам вице-председателя НКФР Владимира Руснака, соответствующий законопроект уже размещен на правительственной платформе для общественных консультаций, сообщает omniapres.md

В настоящее время право присоединяться к добровольным пенсионным фондам имеют в основном наемные работники. НКФР предлагает расширить это право и на индивидуальных предпринимателей, а также на других людей, получающих дополнительные доходы из законных источников.

Еще одно изменение касается условий получения накопленных в добровольных пенсионных фондах средств. Сейчас законодательство предусматривает достижение 60-летнего возраста и внесение как минимум 60 ежемесячных взносов.

«В проекте, который мы вынесли на обсуждение на правительственной платформе, мы исключили количество взносов. Мы не считаем это количество необходимым», — заявил Владимир Руснак в эфире TVR Moldova.

Таким образом, если изменения будут утверждены, человек сможет делать взносы столько, сколько ему позволяет финансовая возможность, без обязательства достичь порога в 60 взносов.

НКФР утверждает, что права на накопленные средства сохранятся даже в том случае, если человек будет делать взносы всего несколько месяцев, а затем больше не сможет осуществлять платежи.

«Даже если гражданин сделал 3, 4, 5 или 10 взносов, его права сохраняются до выхода на пенсию», — объяснил Руснак.

Накопленные средства должны оставаться на счете участника до достижения установленного возраста, а в течение этого времени администратор фонда сможет капитализировать их в зависимости от условий на финансовом рынке.

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Источник
omniapres.md logoomniapres
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