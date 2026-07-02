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moldpres.md logomoldpres
2 Июля 2026, 18:09
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С начала года жителям Приднестровья выплатили 76,3 млн леев социальной помощи

В первом полугодии 2026 года граждане Республики Молдова, проживающие в Приднестровском регионе, получили социальные выплаты на сумму 76,3 млн леев, выплаченные из бюджета государственного социального страхования.

С начала года жителям Приднестровья выплатили 76,3 млн леев социальной помощи.
С начала года жителям Приднестровья выплатили 76,3 млн леев социальной помощи.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда сумма выплат составила 27,6 млн леев, выплаченная сумма была на 176,45% больше, что означает рост в 2,76 раза, передает moldpres.md

Кроме того, в отчетный период 8 016 граждан, проживающих в Приднестровском регионе, получили социальные выплаты, по сравнению с 2 752 гражданами в первом полугодии 2025 года, что представляет собой увеличение на 191,28%, то есть в 2,91 раза.

По сравнению с первым полугодием 2025 года основные категории социальных выплат продемонстрировали следующее развитие:

Количество ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет увеличилось на 480,39% (в 5,80 раза) — с 617 до 3 581;

Количество пенсий по возрасту увеличилось на 77,68% (в 1,78 раза) — с 690 до 1 226; 

Количество пособий по временной нетрудоспособности увеличилось на 50,30% (в 1,50 раза) — с 505 до 759; 

Количество ежемесячных государственных пособий для ветеранов войны увеличилось на 154,93% (в 2,55 раза) — с 213 до 543; 

Количество единовременных пособий при рождении ребенка увеличилось на 434,67% (в 5,35 раза) — со 150 до 802.

Увеличение объема предоставляемых социальных выплат и рост числа получателей свидетельствуют о том, что все больше граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе, пользуются своими социальными правами, независимо от места жительства.

Выполнение социальных обязательств перед всеми гражданами Республики Молдова, независимо от места жительства, остается постоянным приоритетом для национальных властей.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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