С начала года жителям Приднестровья выплатили 76,3 млн леев социальной помощи.

В первом полугодии 2026 года граждане Республики Молдова, проживающие в Приднестровском регионе, получили социальные выплаты на сумму 76,3 млн леев, выплаченные из бюджета государственного социального страхования.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда сумма выплат составила 27,6 млн леев, выплаченная сумма была на 176,45% больше, что означает рост в 2,76 раза, передает moldpres.md

Кроме того, в отчетный период 8 016 граждан, проживающих в Приднестровском регионе, получили социальные выплаты, по сравнению с 2 752 гражданами в первом полугодии 2025 года, что представляет собой увеличение на 191,28%, то есть в 2,91 раза.

По сравнению с первым полугодием 2025 года основные категории социальных выплат продемонстрировали следующее развитие:

Количество ежемесячных пособий по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет увеличилось на 480,39% (в 5,80 раза) — с 617 до 3 581;

Количество пенсий по возрасту увеличилось на 77,68% (в 1,78 раза) — с 690 до 1 226;

Количество пособий по временной нетрудоспособности увеличилось на 50,30% (в 1,50 раза) — с 505 до 759;

Количество ежемесячных государственных пособий для ветеранов войны увеличилось на 154,93% (в 2,55 раза) — с 213 до 543;

Количество единовременных пособий при рождении ребенка увеличилось на 434,67% (в 5,35 раза) — со 150 до 802.

Увеличение объема предоставляемых социальных выплат и рост числа получателей свидетельствуют о том, что все больше граждан Республики Молдова, проживающих в Приднестровском регионе, пользуются своими социальными правами, независимо от места жительства.

Выполнение социальных обязательств перед всеми гражданами Республики Молдова, независимо от места жительства, остается постоянным приоритетом для национальных властей.