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rupor.md logorupor
3 Июня 2026, 19:00
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CNAS перечислила ежегодную выплату детям с особыми потребностями

Национальная касса социального страхования (CNAS) перечислила ежегодную выплату в размере 3 тысяч леев более чем 13 тысячам детей с особыми потребностями в Республике Молдова.

CNAS перечислила ежегодную выплату детям с особыми потребностями.
CNAS перечислила ежегодную выплату детям с особыми потребностями.

Средства уже направлены и доступны для получения, передает rupor.md

Помощь предоставляется автоматически, без необходимости подачи заявлений. Получить деньги можно через социальные карты или в любом почтовом отделении страны. В текущем году выплату получили 13 470 детей, общий бюджет программы превышает 40 млн леев.

По данным CNAS, данная мера поддержки направлена на покрытие расходов, связанных с уходом и повседневными потребностями. Министр труда Наталья Плугару ранее отмечала, что средства можно использовать для терапии, приобретения медицинских средств, лекарств, одежды и школьных принадлежностей.

Программа дополняет другие меры социальной поддержки. Так, государственное пособие для лиц с особыми потребностями до 23 лет увеличилось до 2 448 леев по сравнению с 857 леями в 2020 году.

Источник
rupor.md logorupor
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