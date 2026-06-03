CNAS перечислила ежегодную выплату детям с особыми потребностями.

Средства уже направлены и доступны для получения, передает rupor.md

Помощь предоставляется автоматически, без необходимости подачи заявлений. Получить деньги можно через социальные карты или в любом почтовом отделении страны. В текущем году выплату получили 13 470 детей, общий бюджет программы превышает 40 млн леев.

По данным CNAS, данная мера поддержки направлена на покрытие расходов, связанных с уходом и повседневными потребностями. Министр труда Наталья Плугару ранее отмечала, что средства можно использовать для терапии, приобретения медицинских средств, лекарств, одежды и школьных принадлежностей.

Программа дополняет другие меры социальной поддержки. Так, государственное пособие для лиц с особыми потребностями до 23 лет увеличилось до 2 448 леев по сравнению с 857 леями в 2020 году.