Рынок молдавских книг не превышает 100 млн леев в год.

Согласно проекту «Программы внедрения Стратегии национальной культуры и наследия на 2026–2030 годы», данный показатель существенно ниже среднего уровня по региону, что свидетельствует о системной стагнации отрасли, передает logos-pres.md

Сегодня в Молдове зарегистрировано 139 активных издательств, которые ежегодно выпускают около 2,5 тыс. наименований книг (преимущественно на румынском языке). При общем годовом объеме производства в 98–100 млн леев рынок молдавских книг ограничен и фактически вытеснен импортной продукцией, доля которой на полках книжных магазинов остается доминирующей. В пересчете на душу населения это всего 40 леев в год, что значительно ниже средних региональных показателей.

Ежегодно государство поддерживает издание 80–90 наименований, распределяя 20-25 тыс. экземпляров по библиотекам, однако процедуры отбора оцениваются как жесткие, а количество экземпляров — как недостаточное.

В Минкульте отмечают, что даже освобождение книжного производства от уплаты НДС пока не привело к существенным изменениям в отрасли.

На рынок влияет ограниченный ассортимент жанров, который не удовлетворяет запросы современного читателя. Также сказывается практически полное отсутствие финансируемого продвижения местных авторов. Наконец, отрасль страдает от нехватки современных платформ распространения электронных и аудиокниг.

Низкое число онлайн-публикаций и дефицит цифровых каналов подтверждают, что индустрия медленно адаптируется к современным формам потребления культуры.

Программа на 2026–2030 годы предусматривает выделение 67 млн леев на поддержку сектора (переводы, издание книг и периодики). С постепенным ростом с 12 млн в 2026 году до 15 млн в 2030 году. Цель — выпуск не менее 80 наименований книг ежегодно, содействие авторам и переводчикам, а также развитие программ чтения.

Однако из общей суммы 67 млн леев госбюджетом гарантированы только 38 млн леев. Остальные 29 млн леев (более 40% бюджета) остаются в категории «непокрытых расходов».