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rupor.md logorupor
26 Июля 2026, 12:00
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Рынок кредитования в Молдове достиг исторических максимумов в первом полугодии

Жители Республики Молдова во втором квартале текущего года взяли рекордный объем банковских кредитов, сообщил экономический эксперт Вячеслав Ионицэ.

Рынок кредитования в Молдове достиг исторических максимумов в первом полугодии.
Рынок кредитования в Молдове достиг исторических максимумов в первом полугодии.

По его словам, в период с апреля по июнь граждане взяли займы на сумму 8,4 миллиарда леев, что стало историческим максимумом для одного квартала, передает rupor.md

За первое полугодие объем новых кредитов, оформленных населением, достиг 15,4 миллиарда леев, а в годовом исчислении рынок составил 30,7 миллиарда леев. Эксперт IDIS Viitorul объясняет эту тенденцию повышением уровня жизни, снижением стоимости финансирования и ростом доверия населения к экономической стабильности.

Общий объем банковских кредитов физических лиц во втором квартале достиг 51,2 миллиарда леев, что эквивалентно примерно 14% ВВП. Большую часть портфеля, 59%, составляют потребительские кредиты , за ними следуют ипотечные — 36%, а также 5% — займы на развитие бизнеса.

Как отмечает Вячеслав Ионицэ, рынок потребительского кредитования развивается ускоренными темпами. За последние 12 месяцев было выдано около 295 тысяч таких ссуд на общую сумму свыше 18 миллиардов леев. Росту спроса способствовало снижение процентных ставок: средняя ставка по кредитам упала с 16,4% в первом квартале 2023 года до 10,7% во втором квартале 2026-го.

В сегменте ипотеки за первые шесть месяцев было выдано около 3,8 тысячи кредитов на сумму 5,4 миллиарда леев. Эксперт прогнозирует, что в 2026 году рынок кредитования продолжит укрепляться на фоне высокого спроса на потребительские займы и постепенного восстановления жилищного кредитования.

Источник
rupor.md logorupor
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