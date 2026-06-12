Молдова инвестировала $20 млн в фермы, но импорт молока продолжает расти.

В рамках проекта AGGRI, финансируемого Всемирным банком и реализуемого Министерством сельского хозяйства, с 2023 года поддержку получили 13 ферм из разных регионов страны. Ещё 37 заявок находятся на рассмотрении, пишет bani.md

В страну завезли более 1 400 молочных коров голштинской и симментальской пород, а также 512 молочных овец. Фермы оснастили современными доильными залами, танками охлаждения, анализаторами молока и первыми в Молдове роботизированными доильными системами. Объём инвестиций превышает 20 миллионов долларов.

Однако местного производства пока недостаточно, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка.

По данным Таможенной службы, с января по ноябрь 2025 года Молдова импортировала молоко и молочные продукты на сумму 23,4 миллиона долларов. Общий объём импорта достиг 26 717 тонн.

Основная часть импортного молока поступает из Украины. Соседняя страна поставила 16 786 тонн на сумму 12,14 миллиона долларов — это более 66% от всего импорта неконцентрированного молока.

Далее следуют Румыния (4 752 тонны, почти 19%), Польша (2 273 тонны) и Беларусь (почти 1 500 тонн).

Зависимость от импорта ещё заметнее в случае сметаны с высоким содержанием жира — Украина обеспечивает более 80% поставок этой категории.

Молдова также массово импортирует переработанные молочные продукты. Импорт молока и сливок с добавлением сахара или других подсластителей превысил 26 700 тонн на сумму 15,1 миллиона долларов. Основные поставщики — Украина, Румыния и Польша.