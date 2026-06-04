Молдова привлекает более 1 млрд евро для европейской экономической трансформации.

Мероприятие, организованное правительством Республики Молдова и Европейской комиссией, объединило высокопоставленных официальных лиц, представителей международных финансовых институтов и бизнес-лидеров, став поворотным моментом для инвестиционного климата страны, сообщает logos-press.md

Более 1 миллиарда евро на стратегические проекты

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подчеркнула успех реализации реформ, отметив, что Молдова находится в авангарде стран-кандидатов на вступление в ЕС, достигнув 93% выполнения Плана роста. Эти показатели обеспечили высокое доверие со стороны деловых кругов.

«Сегодня мы подписываем письма о намерениях с первыми восемью компаниями, что предполагает прямые инвестиции в размере около 208 млн евро. Вкупе с финансированием от финансовых институтов и средствами, объявленными правительством Республики Молдова, мы мобилизуем в общей сложности более 1 млрд евро. Это наглядное доказательство того, что Молдова является привлекательным направлением, повторяющим успешный опыт стран, которые ранее присоединились к ЕС», — заявила Марта Кос.

«Будущее — в Европе»

Президент Майя Санду подчеркнула, что инвестиции — это движущая сила, которая изменит жизнь граждан, обеспечив благосостояние и рабочие места на родине.

«Инвестируя в Молдову, вы инвестируете в страну, чьё будущее закреплено в Европе. За последние четыре года европейские инвестиции в Молдову выросли почти на 30%, и эта тенденция поддерживается растущей стабильностью», — отметила глава государства.

Президент выделила секторы с высоким инвестиционным потенциалом: агропродовольственная промышленность, информационные технологии, возобновляемая энергетика, перерабатывающая промышленность и региональная логистика. Кроме того, она подчеркнула стратегическую роль Молдовы в региональном контексте, заявив, что по мере начала восстановления Украины наша страна станет естественным хабом для логистики, услуг и производства.

«Хочу вновь подтвердить нашим гражданам и отечественным компаниям: европейский путь означает инвестиции, рабочие места и будущее здесь, дома. Наша ежедневная работа заключается в том, чтобы превратить европейский курс Молдовы в реальные возможности для людей. Чтобы все молдаване могли жить в мире, безопасности и достатке дома, в европейской семье», — добавила президент.

«Перейти к делу» — новая экономическая философия

Премьер-министр Александру Мунтяну заявил, что для Республики Молдова европейская интеграция — это не просто политическая цель, а глубокая экономическая трансформация. Она подразумевает сильные институты, эффективное управление и повышенную конкурентоспособность.

«Мы строим Молдову, где реформы — это не формальность, а двигатель экономического роста. Мы называем это «переходом к делу», а не просто словами. Европейское будущее Молдовы измеряется сегодня построенными дорогами, модернизированной энергетической инфраструктурой и профинансированными бизнес-проектами», — подчеркнул премьер-министр Мунтяну.

Конференция в Кишинёве, проходящая при поддержке Агентства по инвестициям и Министерства экономического развития и цифровизации, продолжается сессиями секторальных презентаций и деловыми встречами, направленными на создание новых партнёрств. Цель этих усилий — преобразовать доверие инвесторов в конкретные проекты, которые обеспечат рабочие места и процветание для всех граждан страны.