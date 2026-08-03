Румыния начала закупать электроэнергию из Украины через Energocom.

Решение принято для компенсации дефицита электроэнергии, возникшего после остановки первого энергоблока АЭС «Чернаводэ», а также для снижения влияния ситуации на энергетический рынок Румынии, сообщает libertatea.ro

В компании отметили, что сотрудничество с Energocom основано на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году, и отражает стремление обеих сторон к укреплению энергетической устойчивости и взаимной поддержке.

«Нынешнее сотрудничество подтверждает взаимный и долгосрочный характер этого партнерства. Как ранее Румыния и Nuclearelectrica способствовали обеспечению энергетической безопасности Республики Молдова, так и нынешняя поддержка со стороны Energocom демонстрирует важность двусторонних отношений, основанных на солидарности», — говорится в сообщении компании.

Энергетическая ситуация в Румынии осложнилась из-за сильной засухи и снижения уровня воды в реках, включая Дунай, сообщил ранее премьер-министр Илие Боложан. В связи с этим 31 июля правительство объявило режим повышенной готовности на всей территории страны на весь август.

Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» был планово остановлен неделю назад. В случае остановки и второго реактора Румыния может потерять около 1400 МВт генерирующих мощностей.