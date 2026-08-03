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libertatea.ro logolibertatea
3 Августа 2026, 13:01
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Румыния начала закупать электроэнергию из Украины через Energocom

Румынская компания Nuclearelectrica начала закупать электроэнергию из Украины при содействии молдавской компании Energocom. Об этом в понедельник сообщила сама Nuclearelectrica.

Румыния начала закупать электроэнергию из Украины через Energocom.
Румыния начала закупать электроэнергию из Украины через Energocom.

Решение принято для компенсации дефицита электроэнергии, возникшего после остановки первого энергоблока АЭС «Чернаводэ», а также для снижения влияния ситуации на энергетический рынок Румынии, сообщает libertatea.ro

В компании отметили, что сотрудничество с Energocom основано на меморандуме о взаимопонимании, подписанном в 2023 году, и отражает стремление обеих сторон к укреплению энергетической устойчивости и взаимной поддержке.

«Нынешнее сотрудничество подтверждает взаимный и долгосрочный характер этого партнерства. Как ранее Румыния и Nuclearelectrica способствовали обеспечению энергетической безопасности Республики Молдова, так и нынешняя поддержка со стороны Energocom демонстрирует важность двусторонних отношений, основанных на солидарности», — говорится в сообщении компании.

Энергетическая ситуация в Румынии осложнилась из-за сильной засухи и снижения уровня воды в реках, включая Дунай, сообщил ранее премьер-министр Илие Боложан. В связи с этим 31 июля правительство объявило режим повышенной готовности на всей территории страны на весь август.

Первый энергоблок АЭС «Чернаводэ» был планово остановлен неделю назад. В случае остановки и второго реактора Румыния может потерять около 1400 МВт генерирующих мощностей.

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Источник
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