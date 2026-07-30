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logos.press.md logologos
30 Июля 2026, 21:00
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Румыния и Молдова активизируют экспорт украинского зерна

Украина, Румыния и Молдова при содействии Еврокомиссии договорились активизировать развитие альтернативных экспортных маршрутов через порты Дуная на фоне временной блокировки украинских порты из-за усиления российских атак.

Румыния и Молдова активизируют экспорт украинского зерна.
Румыния и Молдова активизируют экспорт украинского зерна.

В ходе совместной встречи стороны обсудили шаги, которые должны обеспечить непрерывность экспорта и повысить устойчивость логистических цепочек, передает logos-pres.md

Участники диалога определили приоритетными направлениями сотрудничества увеличение пропускной способности дунайских портов, развитие железнодорожной, автомобильной и пограничной инфраструктуры, сокращение времени прохождения таможенных и пограничных процедур, а также улучшение координации между транспортными, таможенными и пограничными службами. 

Отдельное внимание было уделено расширению возможностей транзита украинской аграрной продукции и привлечению европейского финансирования для модернизации инфраструктуры в рамках инициативы «Пути солидарности» и сети TEN-T, сообщает Комерсант Український. Первый заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отметил, что дунайское направление должно обеспечивать стабильное движение украинских грузов даже в условиях постоянных угроз безопасности. 

По его словам, общей задачей Украины и ее партнеров «является устранение узких мест, увеличение пропускной способности портов и пунктов пропуска, а также создание прогнозируемых условий для международных перевозок». 

По итогам недавней встречи стороны договорились продолжить координацию действий по развитию Дунайского логистического кластера и интеграции транспортной системы Украины в европейскую сеть. Эта инициатива дополняет серию международных консультаций, начатых для поиска альтернативных маршрутов экспорта после ограничений в работе портов Большой Одессы. 

Как ранее писал Logos Press, накануне украинская железнодорожная госкомпания «Укрзалiзниця» сообщила о проведении ряда совместных встреч, посвященных этой теме, с представителями профильных ведомств соседних стран.

 Румыния уже увеличила пропускную способность зернового терминала в порте Констанца 

В этот контекст хорошо вписывается информация о том, что в порте Констанца завершено расширение зернового терминала Canopus. Его мощности по единовременному хранению зерна увеличены со 110 тыс. до 180 тыс. тонн. Об этом сообщает World Grain со ссылкой на транспортно-логистическую компанию TTS. 

Новый комплекс будет принимать зерно — как с барж, так и с автомобильного транспорта — через два пункта разгрузки производительностью по 400 тонн в час каждый. Для отгрузки продукции на морские суда будут использоваться два действующих судопогрузчика производительностью по 800 тонн в час каждый. 

Стоимость инвестиционного проекта составила €23 млн. Его реализовала компания Canopus Star SRL Constanța — совместное предприятие TTS и Cargill Agricultura SRL, специализирующееся на перевалке сельскохозяйственной продукции.

Источник
logos.press.md logologos
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