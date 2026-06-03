Регистрацию на инвестиционную конференцию Молдова–ЕС закрыли из-за наплыва желающих.

Глава правительства также сообщил, что в рамках конференции будут сделаны несколько важных заявлений. Кроме того, в Молдову прибудут руководители крупных европейских компаний, сообщает realitatea.md

«Помещение слишком маленькое. Мы пытаемся увеличить количество мест, установить дополнительные стулья. Будет несколько объявлений, касающихся финансовых и инвестиционных проектов. Мы примем руководителей крупных европейских компаний. Это событие подтверждает растущий интерес к Молдове и возможностям, которые здесь открываются», — заявил Мунтяну.

Инвестиционная конференция Молдова – ЕС пройдет в Кишиневе 4 июня. Мероприятие откроют президент Майя Санду, премьер-министр Александр Мунтяну и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

По словам организаторов, конференция приурочена к первой годовщине запуска Плана роста для Республики Молдова и будет посвящена инвестициям, способствующим укреплению цепочек поставок между ЕС и Молдовой, а также раскрытию экономического потенциала страны.

Среди ключевых тем обсуждения — энергетика и зеленый переход, агропродовольственный сектор, высокотехнологичное производство, инфраструктура, транспорт и логистика, инновации и биотехнологии.