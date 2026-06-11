theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldpres.md logomoldpres
11 Июня 2026, 12:48
4 734
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Проект по укреплению энергетической безопасности Молдовы рассматривается Конгрессом США

Законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности Республики Молдова и поддержку усилий нашей страны по снижению зависимости от российских энергетических ресурсов, будет рассмотрен Конгрессом США.

Проект по укреплению энергетической безопасности Молдовы рассматривается Конгрессом США.
Проект по укреплению энергетической безопасности Молдовы рассматривается Конгрессом США.

Двухпартийный законопроект «Promoting Oversight With Energy Resilience for Moldova Act» (POWER Moldova Act 2026) был инициирован конгрессменами Деборой Росс и Майком Лоулером, сопредседателями Кокуса Молдовы в Палате представителей, передает moldpres.md

По словам авторов, законопроект предусматривает углубление сотрудничества между Республикой Молдова и американскими органами в области энергетики, мониторинг прогресса в развитии энергетической инфраструктуры и содействие обмену информацией о современных технологиях в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии. Инициатива отражает двухпартийную поддержку, которой пользуется Республика Молдова в Вашингтоне, и признание успехов, достигнутых в последние годы в укреплении энергетической безопасности.

Как отметили в Министерстве энергетики, Соединённые Штаты являются одним из важнейших партнёров Республики Молдова в процессе укрепления энергетической безопасности. Правительство США подтвердило готовность профинансировать в виде гранта строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Страшены –Гутинаш, одной из трёх линий взаимоподключения между Республикой Молдова и Румынией. Объявленный размер гранта составляет около 130 миллионов долларов, а процесс находится на стадии разработки технико-экономического обоснования.

В то же время молдавско-американское сотрудничество в энергетической сфере включает и инициативы по частным инвестициям в новые мощности по выработке электроэнергии. В прошлом году был подписан меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями по развитию газовой электростанции общей мощностью около 100 МВт, проект будет способствовать повышению устойчивости электроэнергетической системы и снижению зависимости от импорта.

В последние годы Республика Молдова прошла через одну из самых глубоких энергетических трансформаций в Европе, существенно сократив зависимость от природного газа и электроэнергии из Российской Федерации, диверсифицировав источники поставок и ускорив интеграцию в европейский энергетический рынок.

Источник
moldpres.md logomoldpres
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте