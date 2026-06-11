Проект по укреплению энергетической безопасности Молдовы рассматривается Конгрессом США
Законопроект, направленный на укрепление энергетической безопасности Республики Молдова и поддержку усилий нашей страны по снижению зависимости от российских энергетических ресурсов, будет рассмотрен Конгрессом США.
Двухпартийный законопроект «Promoting Oversight With Energy Resilience for Moldova Act» (POWER Moldova Act 2026) был инициирован конгрессменами Деборой Росс и Майком Лоулером, сопредседателями Кокуса Молдовы в Палате представителей, передает moldpres.md
По словам авторов, законопроект предусматривает углубление сотрудничества между Республикой Молдова и американскими органами в области энергетики, мониторинг прогресса в развитии энергетической инфраструктуры и содействие обмену информацией о современных технологиях в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии. Инициатива отражает двухпартийную поддержку, которой пользуется Республика Молдова в Вашингтоне, и признание успехов, достигнутых в последние годы в укреплении энергетической безопасности.
Как отметили в Министерстве энергетики, Соединённые Штаты являются одним из важнейших партнёров Республики Молдова в процессе укрепления энергетической безопасности. Правительство США подтвердило готовность профинансировать в виде гранта строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Страшены –Гутинаш, одной из трёх линий взаимоподключения между Республикой Молдова и Румынией. Объявленный размер гранта составляет около 130 миллионов долларов, а процесс находится на стадии разработки технико-экономического обоснования.
В то же время молдавско-американское сотрудничество в энергетической сфере включает и инициативы по частным инвестициям в новые мощности по выработке электроэнергии. В прошлом году был подписан меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями по развитию газовой электростанции общей мощностью около 100 МВт, проект будет способствовать повышению устойчивости электроэнергетической системы и снижению зависимости от импорта.
В последние годы Республика Молдова прошла через одну из самых глубоких энергетических трансформаций в Европе, существенно сократив зависимость от природного газа и электроэнергии из Российской Федерации, диверсифицировав источники поставок и ускорив интеграцию в европейский энергетический рынок.