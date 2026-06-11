Проект по укреплению энергетической безопасности Молдовы рассматривается Конгрессом США.

Двухпартийный законопроект «Promoting Oversight With Energy Resilience for Moldova Act» (POWER Moldova Act 2026) был инициирован конгрессменами Деборой Росс и Майком Лоулером, сопредседателями Кокуса Молдовы в Палате представителей, передает moldpres.md

По словам авторов, законопроект предусматривает углубление сотрудничества между Республикой Молдова и американскими органами в области энергетики, мониторинг прогресса в развитии энергетической инфраструктуры и содействие обмену информацией о современных технологиях в сфере энергетики и возобновляемых источников энергии. Инициатива отражает двухпартийную поддержку, которой пользуется Республика Молдова в Вашингтоне, и признание успехов, достигнутых в последние годы в укреплении энергетической безопасности.

Как отметили в Министерстве энергетики, Соединённые Штаты являются одним из важнейших партнёров Республики Молдова в процессе укрепления энергетической безопасности. Правительство США подтвердило готовность профинансировать в виде гранта строительство воздушной линии электропередачи 400 кВ Страшены –Гутинаш, одной из трёх линий взаимоподключения между Республикой Молдова и Румынией. Объявленный размер гранта составляет около 130 миллионов долларов, а процесс находится на стадии разработки технико-экономического обоснования.

В то же время молдавско-американское сотрудничество в энергетической сфере включает и инициативы по частным инвестициям в новые мощности по выработке электроэнергии. В прошлом году был подписан меморандум о взаимопонимании с американскими компаниями по развитию газовой электростанции общей мощностью около 100 МВт, проект будет способствовать повышению устойчивости электроэнергетической системы и снижению зависимости от импорта.

В последние годы Республика Молдова прошла через одну из самых глубоких энергетических трансформаций в Европе, существенно сократив зависимость от природного газа и электроэнергии из Российской Федерации, диверсифицировав источники поставок и ускорив интеграцию в европейский энергетический рынок.