Жительницы крупных городов США и Канады массово заводят голубей в качестве питомцев.

В крупных мегаполисах Северной Америки, включая Нью-Йорк, Чикаго и Торонто, быстро растет сообщество владельцев голубей, которые содержат этих птиц в качестве домашних питомцев.

Новый тренд стал наиболее заметен среди представительниц поколений миллениалов и зумеров, активно использующих социальные сети для популяризации образа жизни «птичьих мам».

Как сообщает The New York Post, хештег #pigeonlove уже собрал более 593 000 постов в соцсетях, а #pigeonlife — около 221 000, что только подтверждает массовый интерес к теме, ранее считавшейся маргинальной.

Одной из заметных фигур движения стала 38-летняя писательница из Бруклина Бимини Райт. В сентябре 2025 года на платформе линии Q нью-йоркского метро она обнаружила птенца-слетка, который едва не упал под поезд в час пик. Изначально Райт назвала птицу Берди Сандерс, но позже сменила кличку на Смиджен. По рекомендации организации NYC Wild Bird Fund она пыталась вернуть голубя на место находки, однако обнаружила его там на следующий день в беспомощном состоянии и приняла решение забрать домой.

Совместное проживание с птицей одобрил ее сосед по квартире. Позже выяснилось, что Смиджен — самка, так как она снесла первое яйцо в Международный женский день. Видео о «выпускном» Смиджен из «школы семян» — процесса обучения самостоятельному питанию — набрало 2,4 миллиона просмотров в TikTok.

Подобный контент создают и другие жительницы Нью-Йорка, например, 28-летняя Эбби Джардин, которая с июля 2023 года публикует ролики о своем голубе Пидже, спасенном в Уильямсберге. Птица приучена к туалету, и хозяйка часто берет ее с собой на прогулки по городу в сумке.

В Чикаго 23-летняя блогер Иззи Сото, ведущая канал с аудиторией более 500 тысяч человек, показывает жизнь с голубкой Кедл. Сото отмечает, что содержание голубя требует специфических условий: в ее доме работают два очистителя воздуха из-за чувствительной дыхательной системы птицы.

Кедл носит специальные «голубиные штанишки» (подгузники), принимает теплые ванны и по поведению напоминает кошку, требуя внимания лишь по собственному желанию. До этого Иззи ухаживала за горлицей по имени Лемин.

В Луизиане 33-летняя художница Ханна Лемуан приобрела породистую голубку Моне у заводчика в Огайо за 180 долларов после того, как заинтересовалась этими птицами во время поездки в Ирландию. Лемуан описывает этап взросления птицы как «голубиное половое созревание», сопровождавшееся тревожностью.

Сейчас Моне сопровождает художницу на арт-фестивалях, сидя на плече во время работы над картинами. Лемуан утверждает, что домашние голуби ничем не отличаются от уличных, кроме условий содержания.

В Торонто 38-летняя Никки Шумейкер ухаживает за голубкой Пиджи, найденной в мусоре. У птицы есть три оборудованных гнезда с впитывающими пеленками. Шумейкер включает птицу в свои оздоровительные практики: берет ее на утренние прогулки вместе с чихуахуа по кличке Сквикер, в душ, занимается с ней пилатесом и даже делает птице массаж лица с помощью скребка гуаша из розового кварца.