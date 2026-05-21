theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
deschide.md logodeschide
21 Мая 2026, 15:54
15 136
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Захарова: Агрессия против граждан России в Приднестровье получит немедленный ответ

По её словам, Москва готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности.

Захарова: Агрессия против граждан России в Приднестровье получит немедленный ответ.
Захарова: Агрессия против граждан России в Приднестровье получит немедленный ответ.

«Любая агрессия против наших соотечественников, проживающих в Приднестровье, получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, цитирует deschide.md

Заявления Захаровой прозвучали на фоне указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Приднестровского региона. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, эта мера была принята в ответ на обращения местного населения, а также на давление, которое, по утверждению Москвы, оказывают Кишинёв и Киев на Тирасполь.

Президент Молдовы Майя Санду уже отреагировала на эти заявления: «Вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправить на войну в Украину», — заявила глава государства. Она предположила, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Приднестровья — это часть тактики Москвы по оказанию давления на Республику Молдова. Особенно на фоне усилий Кишинёва по реинтеграции Приднестровья — региона, который поддерживает Россия и где российские войска остаются со времён распада Советского Союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел своей страны связаться с властями Республики Молдова для координации действий после того, как Россия упростила процедуру предоставления гражданства жителям левобережья Днестра.

Источник
deschide.md logodeschide
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте