Захарова: Агрессия против граждан России в Приднестровье получит немедленный ответ.

«Любая агрессия против наших соотечественников, проживающих в Приднестровье, получит незамедлительный и адекватный ответ. Российская Федерация готова использовать все необходимые средства для обеспечения их безопасности», — заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге, цитирует deschide.md

Заявления Захаровой прозвучали на фоне указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, об упрощении порядка получения российского гражданства для жителей Приднестровского региона. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, эта мера была принята в ответ на обращения местного населения, а также на давление, которое, по утверждению Москвы, оказывают Кишинёв и Киев на Тирасполь.

Президент Молдовы Майя Санду уже отреагировала на эти заявления: «Вероятно, им нужно больше людей, чтобы отправить на войну в Украину», — заявила глава государства. Она предположила, что упрощение выдачи российских паспортов жителям Приднестровья — это часть тактики Москвы по оказанию давления на Республику Молдова. Особенно на фоне усилий Кишинёва по реинтеграции Приднестровья — региона, который поддерживает Россия и где российские войска остаются со времён распада Советского Союза.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел своей страны связаться с властями Республики Молдова для координации действий после того, как Россия упростила процедуру предоставления гражданства жителям левобережья Днестра.