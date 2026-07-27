Приднестровье импортировало алкоголь, меха, икру, золото и парфюм на миллионы леев.

Информация опубликована на фоне инициативы Министерства финансов о постепенном введении НДС и акцизов на товары, ввозимые в регион.

Данные предоставила Таможенная служба по запросу Telegram-канала Most, bani.md

Согласно проекту, власти намерены обеспечить единое применение налогового и таможенного законодательства на всей территории Республики Молдова. На первом этапе новые правила должны коснуться товаров с минимальным социальным воздействием на потребителей.

В 2025 году в Приднестровье были импортированы алкогольные напитки на сумму 63,4 млн леев, а за первые шесть месяцев 2026 года — еще на 38,7 млн леев.

Больше всего пришлось на пиво: в 2025 году было ввезено 2,74 млн литров стоимостью 32,4 млн леев. В первой половине 2026 года импорт составил еще 1,45 млн литров на сумму 19 млн леев.

Также в регион завезли 173,5 тыс. литров вина, включая крепленые вина и шампанское, на 13,5 млн леев, а также 51,6 тыс. литров крепких напитков — водки, виски, рома, джина, бренди и ликеров — стоимостью 12,1 млн леев.

Кроме того, было импортировано 263,7 тыс. литров этилового спирта крепостью более 80% на сумму 4,7 млн леев.

Данные Таможенной службы показывают, что в 2025 году в Приднестровье ввезли 26,7 тонны икры и заменителей икры стоимостью 6,2 млн леев. За первые шесть месяцев 2026 года импорт составил еще 6,4 тонны заменителей икры на сумму 1 млн леев.

Импорт парфюмерии и туалетной воды достиг 9,6 млн леев в 2025 году и 3,56 млн леев за первую половину текущего года.

Также были ввезены изделия из натурального и искусственного меха на сумму 2,65 млн леев в 2025 году и 453 тыс. леев за первые шесть месяцев 2026 года.

Среди импортированных товаров оказались и предметы роскоши. В 2025 году в регион завезли ювелирные изделия и украшения стоимостью 24,8 млн леев, серебро на 1,55 млн леев, искусственные камни на 250 тыс. леев и бижутерию на 608 тыс. леев.

В первой половине 2026 года импорт ювелирных изделий составил 14,3 млн леев, серебра — 1,46 млн леев, натурального жемчуга — 256 тыс. леев, а также других драгоценных и полудрагоценных камней.

Министерство финансов предлагает включить эти категории товаров в первый этап введения системы НДС и акцизов для импорта в Приднестровский регион в рамках унификации налогового и таможенного режима на всей территории Молдовы.